Die Stadtverwaltung Lahr schlägt dem Gemeinderat vor, die städtische Kita Alleestraße in die Trägerschaft des Ortenauer Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu übergeben. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Montag, 17. Juli, entscheiden.

Die Kita Alleestraße ist eine Einrichtung mit sechs Gruppen in städtischer Trägerschaft. Das DRK ist laut Mitteilung auf die Stadtverwaltung zugekommen und hat sein Interesse an der Übernahme der Trägerschaft bekundet.

In der Verwaltung stieß man damit auf offene Ohren. „Aus Sicht der Stadtverwaltung hat sich das DRK in der Lahrer Kita-Landschaft als Träger etabliert“, schreibt die Stadt und verweist auf die Einrichtung in der Geroldsecker Vorstadt mit fünf Kita- und zwei Hortgruppen, die vom DRK getragen wird.

Guter Zeitpunkt für einen Trägerwechsel

Zudem sei der Zeitpunkt für einen Trägerwechsel günstig, heißt es aus dem Rathaus. Denn in der Kita Alleestraße stehe ein Leitungswechsel an, die bisheriger Leiterin verlässt die Stadt auf eigenen Wunsch, Da zudem laut Sozialgesetzbuch eine Vorrangigkeit anerkannter Träger der Jugendhilfe bei der Vergabe von Kita-Trägerschaften bestehe, begrüße das Amt für Soziales, Bildung und Sport den Vorstoß des DRK. Es werde daher die „Übergabe der Trägerschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ vorgeschlagen.

Keine großen Veränderungen erwartet

Vollständig könne der Übergang wohl frühestens zum Ende des Jahres vollzogen werden, geht man bei der Stadt aus. Große Veränderungen für die Eltern werden im Zuge des Trägerwechsels nicht erwartet, die rund 100 Betreuungsplätze „bleiben bei einem Trägerwechsel erhalten, ebenso die gewohnte Umgebung der Kinder“, so die Stadt. Möglich seien kleine Anpassungen des pädagogischen Konzepts. Diese hätte es bei einem Wechsel in der Kita-Leitung aber wohl ohnehin gegeben.

„Geringfügige Einsparungen“ für die Stadt

Auch finanziell würde sich durch den Trägerwechsel nicht viel ändern, heißt es von der Stadt. Man würde mit dem DRK den allgemein gültigen Betriebskostenvertrag sowie einen Mietvertrag zu den Räumlichkeiten abschließen. Insgesamt könnten sich „geringfügige Einsparungen ergeben“.

Mit Blick auf den Kita-Ausbau in der Stadt würden durch einen Trägerwechsel in der Alleestraße die Anzahl der zu verwaltenden Plätze und Einrichtungen für die Stadtverwaltung konstant bleiben. Wenn der Gemeinderat zustimmt, würden danach alle erforderlichen Schritte eingeleitet.