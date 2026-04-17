Vorschläge gesucht: Der Name für die neue Klinikstraße in Lahr ist keine Banalität

Bei der Namenssuche für die neue Straße ist ein pragmatischer Ansatz gefragt, meint unser Autor – und nennt konkrete Ideen.

Das neue Lahrer Klinikum bei Langenwinkel rückt tatsächlich näher. Nach Protesten im Lahrer Stadtteil, Sorgen über die in die Höhe schnellenden Kosten und der Ungewissheit aufgrund des lange ausbleibenden Förderbescheids geht es nun ans Eingemachte. Sinnbildlich für den Fortschritt steht, dass sich der Ortschaftsrat Langenwinkel am Dienstag mit einer ganz konkreten Frage beschäftigt: Wie soll die Zufahrtsstraße heißen?

Der Name für ein paar Hundert Meter Asphalt mag wie eine Banalität anmuten, hat aber aufgrund der Bedeutung des Projekts eine gewisse Aussagekraft – und bietet potenziell Zündstoff. Die Entscheidung will also gut überlegt sein.

Eine harmlose Herangehensweise wäre die nach geografischen Aspekten. Eine Benennung nach dem Gewann Limbruch erscheint aber aufgrund des nicht weit entfernten Limbruchwegs unwahrscheinlich – und birgt Verwechslungsgefahr. „Am Muserebach“ nach dem dortigen Wasserlauf klingt wiederum etwas sperrig.

Benennung nach Person ist schwierig

Naheliegend ist die Benennung nach einer Person. Aber nach wem? Wer hat sich um Lahr und ums neue Klinikum verdient gemacht und ist auch noch so beliebt, dass die Mehrheit den neuen Straßennamen gutheißen würde? Am besten lässt man davon die Finger, bevor man sich in die Nesseln setzt.

Nach einem (beliebten) Mann wird – spätestens nach seiner Serie in der LZ – sicher einmal eine Trasse in der Stadt benannt: Walter Caroli. Eine offensichtliche Verbindung zum neuen Klinikum gibt es allerdings nicht. Die „Dr. Walter-Caroli-Straße“ gehört doch eher in Richtung Langenhard.

So bietet sich eine dritte, vielleicht langweilige, aber pragmatische Herangehensweise an: Warum die Straße nicht einfach nach dem benennen, was sie ist? „Klinikstraße“, „Krankenhausstraße“, „Am Klinikum“ oder wenn es etwas ausgefallener sein darf, „Am neuen Klinikum“ sind unmissverständliche Namen, die auch noch leicht von den Lippen gehen und niemandem weh tun.

Diskussionen gab es in Lahr genug

Daher der Appell an die Ortschaftsräte: Findet eine einfache Lösung. Diskussionen ums neue Klinikum hatten wir in Lahr mehr als genug. Nun geht es buchstäblich darum, den richtigen Weg zu finden.