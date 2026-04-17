Vorschläge gesucht: Der Name für die neue Klinikstraße in Lahr ist keine Banalität

Bei der Namenssuche für die neue Straße ist ein pragmatischer Ansatz gefragt, meint unser Autor – und nennt konkrete Ideen.
Das neue Lahrer Klinikum bei Langenwinkel rückt tatsächlich näher. Nach Protesten im Lahrer Stadtteil, Sorgen über die in die Höhe schnellenden Kosten und der Ungewissheit aufgrund des lange ausbleibenden Förderbescheids geht es nun ans Eingemachte. Sinnbildlich für den Fortschritt steht, dass sich der Ortschaftsrat Langenwinkel am Dienstag mit einer ganz konkreten Frage beschäftigt: Wie soll die Zufahrtsstraße heißen?