Vereint Einflüsse italienischer Chansonniers und balkanischer Folklore: Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare. Foto: AIDAmusic Der Countdown läuft fürs 3-Länder-Stadt-Festival in Weil am Rhein. Wir stellen die Bands vor, die dort auftreten und schauen bei den Vorbereitungen hinter die Kulissen.







Bald heißt es wieder: Willkommen zum 3-Länder-Stadt-Festival mit Gratis-Konzerten und regem Festbetrieb mitten in der Weiler Innenstadt. Mit dem neuen Datum am ersten Sommerferienwochenende Freitag, 1., und Samstag, 2. August, rückt das beliebte Ereignis erstmals in den Reigen der großen sommerlichen Festivals der Region ein.