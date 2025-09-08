Vorsätzliche Insolvenzverschleppung: Geschäftsführer steht vor Richterin

In der Hausbaubranche ist es heutzutage schwierig, sich wirtschaftlich erfolgreich zu behaupten. Das bekam ein 64-Jähriger als Geschäftsführer einer Bauunternehmung zu spüren.

Denn er musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Balingen wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung verantworten. Der in der Nähe von Reutlingen lebende Mann hatte als gelernter Maurermeister das Bauhandwerk „von der Pike auf“ gelernt und war lange Jahre als Bauleiter tätig. Diesen Job machte er offenbar so gut, dass ihm im März 2019 die Geschäftsführung eines im Hoch- und Tiefbau tätigen Unternehmens aus dem Raum Haigerloch angeboten worden war.

Offenbar war das für den 64-Jährigen – seit 1992 hat er als selbstständiger Bauleiter gearbeitet – ein interessantes Angebot. Er übernahm den Job als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft, die wiederum als Komplementärin mit einer Bauunternehmung verbunden war. Die Aufgaben dieser Firmen: Rohbauten erstellen.

Niedergang wird innerhalb kurzer Zeit absehbar

Doch die Geschäfte liefen nicht rund, also schaute sich der Geschäftsführer um zusätzliche Auftraggeber um. Einen fand er auch in Form einer Firma die Holzhäuser baut. Er bekam zwei Aufträge, die Keller für solche Häuser zu erstellen. Diese gingen auch gut, aber dann – so schilderte es der ehemalige Geschäftsführer am Freitag in der Verhandlung am Amtsgericht Balingen – blieben von dieser Seite aus Zahlungen für andere Aufträge aus.

Die wirtschaftliche Schieflage wurden binnen weniger Monate offenbar immer größer; die Firma schien deshalb auch Probleme zu haben, selber Rechnungen zu begleichen; zudem kündigten noch zwei wichtige Mitarbeiter.

Geschäftsführer verlässt sich auf seinen Steuerberater

„Ende 2019 habe ich dann gesehen, dass es so nicht weiter gehen kann“, sagte der Mann vor Gericht aus. Er habe den Steuerberater gebeten „die Reißleine“ zu ziehen.

Obwohl sich der Angeklagte nach eigenen Worten darauf verlassen hatte, dass dieser den Insolvenzantrag stellt und damit die „Sache geregelt wird“, ist das offenbar nicht geschehen. Das hatte für den Ex-Geschäftsführer Folgen. Er hätte nämlich innerhalb von drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit den Insolvenzantrag stellen müssen.

Post kommt vom Finanzamt aus Balingen

So bekam er ein Jahr später, im November 2020, Post vom Finanzamt Balingen – zu dieser Zeit hatte er schon wieder bei einer anderen Firma eine Anstellung als Bauleiter gefunden. Ein Insolvenzverwalter wurde eingesetzt und Anklage wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung erhoben.

Dass die Geschichte jetzt vor dem Amtsgericht Balingen neu aufgerollt wurde, lag daran, dass der Mann gegen einen vom Amtsgericht Hechingen verhängten Strafbefehl (6000 Euro) Einspruch erhoben hatte.

Strafbefehl wird auf die Hälfte der Summe reduziert

Weil der Mann voll geständig hinsichtlich der Insolvenzverschleppung war, konnte der Einspruch auf die Rechtsfolgen („Wenn-Dann-Prinzip“) beschränkt werden. Amtsrichterin Birgit Goßger reduzierte die Geldstrafe auf etwa die Hälfte der Summe im Strafbefehl, zahlbar in 22 Monaten in Raten zu 200 Euro und einer Schlussrate in Höhe von 100 Euro – auch ihm Hinblick darauf, dass der Beschuldigte aus schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen inzwischen seine Arbeit aufgeben musste und von Arbeitslosengeld sein Leben bestreitet.

Firmen sind schon vor vier Jahren liquidiert worden

Die Richterin hielt dem Mann zudem zu Gute, dass er aus Pfändungen bislang schon rund 50 000 Euro an finanzieller Wiedergutmachung geleistet hatte und der Insolvenzschaden sich in Grenzen hielt. Dieser hatte glücklicherweise nicht auch noch andere Firmen mit in die Tiefe gerissen; den größten Schaden erlitt eine Baustofffirma mit – laut Richterin – rund 19 000 Euro.

Im Laufe des Jahres 2021 sind übrigens beide zahlungsunfähige Gesellschaften – sowohl die Bauunternehmung als auch ihre Komplementärin – liquidiert worden.