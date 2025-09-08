Vorsätzliche Insolvenzverschleppung: Geschäftsführer steht vor Richterin

In der Hausbaubranche ist es heutzutage schwierig, sich wirtschaftlich erfolgreich zu behaupten. Das bekam ein 64-Jähriger als Geschäftsführer einer Bauunternehmung zu spüren.
Denn er musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Balingen wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung verantworten. Der in der Nähe von Reutlingen lebende Mann hatte als gelernter Maurermeister das Bauhandwerk „von der Pike auf“ gelernt und war lange Jahre als Bauleiter tätig. Diesen Job machte er offenbar so gut, dass ihm im März 2019 die Geschäftsführung eines im Hoch- und Tiefbau tätigen Unternehmens aus dem Raum Haigerloch angeboten worden war.