Vorsätze und Pläne für neue Jahr: Das haben sich die Kinzigtäler Bürgermeister für 2025 vorgenommen

1 Im Kinzigtal herrscht viel Vorfreude für das neue Jahr. In Haslach wurde das neue Jahr schon immer mit einem großen Feuerwerk begrüßt. Foto: Reinhard

Beginnt ein neues Jahr, nehmen viele Menschen diesen Neuanfang zum Anlass, sich Dinge vorzunehmen und Vorsätze zu fassen. Auch im Kinzigtal ist das der Fall. Unsere Redaktion hat bei den Rathauschefs nachgefragt, was sie sich im Bezug auf ihre Städte und Gemeinden vornehmen und welche Vorsätze sie privat 2025 umsetzen wollen.









Gutach: „Wir haben in Gutach nächstes Jahr Jubiläum, wir feiern 750 Jahre“, berichtet Sigfried Eckert. „Außerdem ist im nächsten Jahr auch das heilige Jahr. Das wollen wir kombinieren und haben jeden Monat eine kleine Veranstaltung. Am 5. Januar ist zum Beispiel ein Neujahrsempfang geplant. Weitere Highlights sind die Eröffnung des Kurparks, der aktuell neu gestaltet wird, oder ein Abend mit einem Barockensemble.“ In Gutach solle zwölf Mal gefeiert werden. „Privat möchte ich versuchen, all die guten Dinge, die ich persönlich erfahre, zurückzugeben. Ich freue mich auf das neue Jahr.“