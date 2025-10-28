Vorrunde beendet: RSV Schuttertal kommt enttäuscht aus Freiburg zurück

Die Vorrunde in der Ringer-Regionalliga ging für die RSV-Athleten mit einer Niederlage zu Ende. Die Zuversicht auf einen Sieg bestand noch bis zum letzten Kampf.
Regionalliga: ASV 1885 Freiburg - RSV Schuttertal 18:17. Erneut scheiterte der RSV Schuttertal im letzten Vorrundenkampf gegen den ASV 1885 Freiburg äußerst knapp. In drei Begegnungen war es durchaus möglich, einen Mannschaftspunkt mehr zu erzielen oder einen Punkt für den Gegner zu verhindern. Dieses Manko wog am Ende bei der 17:18-Niederlage schwer und sorgte bei der RSV-Staffel und den Trainern für eine große Enttäuschung.