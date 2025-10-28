Vorrunde beendet: RSV Schuttertal kommt enttäuscht aus Freiburg zurück

Die Vorrunde in der Ringer-Regionalliga ging für die RSV-Athleten mit einer Niederlage zu Ende. Die Zuversicht auf einen Sieg bestand noch bis zum letzten Kampf.

Regionalliga: ASV 1885 Freiburg - RSV Schuttertal 18:17. Erneut scheiterte der RSV Schuttertal im letzten Vorrundenkampf gegen den ASV 1885 Freiburg äußerst knapp. In drei Begegnungen war es durchaus möglich, einen Mannschaftspunkt mehr zu erzielen oder einen Punkt für den Gegner zu verhindern. Dieses Manko wog am Ende bei der 17:18-Niederlage schwer und sorgte bei der RSV-Staffel und den Trainern für eine große Enttäuschung.

Auch für die Gastgeber lief nicht alles nach Wunsch. So mussten sie auf ihren gewohnten Schwergewichtler verzichten. Die Umstellungen im RSV-Team wirkten sich nicht zum Vorteil der Gäste aus, da auch Freiburg die Staffel verändert hatte und hier die besseren Karten in der Hand hielt. Dennoch hielt die Zuversicht beim RSV bis zum letzten Kampf an, der dann die Niederlage besiegelte.

Nach dem kampflosen Sieg von Akaki Osiashvili (57 Kilogramm, Freistil) legte Marcus Mickein (130 Kilogramm, griechisch-römisch) gleich nach. Bereits nach einer Minute war er Überlegenheitssieger gegen Johannes Saleh. Einen weiteren Überlegenheitssieg steuerte Tamazi Gugunashvili (61 Kilogramm, griechisch-römisch) bei. Nach 1:30 Minuten stand sein Sieg über Ivaylo Dimov fest.

Johannes Hummel landet auf der Schulter

Chancenlos war Ralph Moser (98 Kilogramm, Freistil) gegen erfahrenen Freistilspezialisten Michael Kaufmehl. Bis zehn Sekunden vor Schluss hatte es Johannes Hummel (66 Kilogramm, Freistil) geschafft, dem Team einen Mannschaftspunkt zu ergattern, doch dann erlitt er noch eine folgenschwere Schulterniederlage gegen Alish Alish.

Nach der Halbzeit erhöhte Mykhailo Rudoi (86 Kilogramm, griechisch-römisch) den Punktestand für den RSV auf 13:8. Er verpasste es aber, gegen Moritz Bettge einen weiteren technischen Punkt zu erzielen, der dem Team einen wichtigen Zähler eingebracht hätte.

Luan Lauer (71 Kilogramm, griechisch-römisch) brauchte eine kleine Anlaufzeit, um seinen Kontrahenten Andrej Janzen in den Griff zu bekommen. Dann war er jedoch nicht mehr aufzuhalten und wurde nach knapp vier Minuten noch Schultersieger. Luca Munz traf nach seinem Aufrücken in die 80-Kilogramm-Klasse auf den erfahrenen und körperlich überlegenen Olegk Motsalin, dem er trotz heftiger Gegenwehr deutlich unterlag. Mit Daoud Issayev hatten die Gastgeber noch einen weiteren Top-Athleten, der gegen Pascal Fehrenbacher (75 Kilogramm, Freistil) einen Überlegenheitssieg erzielte. Beim Stande von 16:17 kam es zur finalen Begegnung zwischen Mohammad Damnkhoshk und Tomi Hinoveanu. Der 8:3-Punktesieg brachte den Gastgebern noch die wichtigen zwei Zähler zum Gesamtsieg.