So funktioniert künftig der Arztbesuch in Enzklösterle

3 Felix Helmert erklärt Sabine Zenker (rechts) und Pamela Lutz die Funktionen des neuen medizinischen Angebots. Foto: Mutschler

Was tun, wenn es keinen Hausarzt mehr gibt? Enzklösterle macht sich auf den Weg zur Telemedizin. Bald können Patienten in den Sitzungssaal des Rathauses zur Online-Sprechstunde kommen. Vor Ort können dabei Untersuchungen gemacht werden.















Enzklösterle - Seit Jahren gibt es in Enzklösterle keinen Hausarzt mehr. Deshalb beteiligt sich die Gemeinde als Pilotkommune an dem Projekt "Ambigoal". Damit sollen telemedizinische Angebote geschaffen werden, mit denen die Patienten künftig aus dem Rathaus-Sitzungssaal mit einem Arzt in Kontakt treten können.