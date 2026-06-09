Vornamen: Sophia und Noah bleiben beliebteste Babynamen

Kurze Namen liegen im Trend: Theo und Emil steigen in der Hitliste der Babynamen auf. Ganz vorn liegen aber zwei Namen, die sich schon seit mehreren Jahren großer Beliebtheit erfreuen.

Wiesbaden - Sophia und Noah sind in Deutschland weiterhin die beliebtesten Vornamen für Babys. Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2025 hervor, für die Daten der Standesämter ausgewertet wurden. Bereits in den Jahren 2023 und 2024 hatten Sophia/Sofia und Noah vorn gelegen.

Hinter Sophia liegen Mia, Lina, Ella und Hanna/Hannah in den Top fünf. Bei den Jungs folgt auf Noah der Vorname Matteo in verschiedenen Schreibvarianten (mit einfachem t, mit und ohne h), dann Theo, Leo und Emil. Theo und Emil kletterten in dem Ranking im Vorjahresvergleich um mehrere Plätze nach oben.

"Noah und Sophia sind längst mehr als Modenamen – sie haben sich als moderne Klassiker etabliert", sagte die Geschäftsführerin der Gesellschaft für deutsche Sprache, Andrea-Eva Ewels. "Gleichzeitig zeigt der Aufstieg von Theo und Leo, dass kurze, prägnante Namen bei vielen Eltern besonders gefragt sind."

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind diesmal Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 830.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 91 Prozent aller im Jahr 2025 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst.