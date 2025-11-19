Vormundschaft im Kreis Calw: Keine fachlichen Gründe für Entscheidung?

1 Ein Vormund will gut gewählt sein. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa Zur Ablehnung der Zusammenarbeit mit der Liebenzeller Diakonie bei der Suche nach Vormündern für Minderjährige hat unser Leser Markus Bender aus Altensteig-Walddorf folgende Meinung.







Nach welchen Maßstäben trifft ein Jugendhilfeausschuss seine Entscheidungen? Da findet der Landkreis mit dem Liebenzeller Diakoniewerk den einzigen Träger, der bereit ist, die wichtige Aufgabe der Suche nach Vormunden für Minderjährige zu koordinieren. Das Diakoniewerk ist – wie im Artikel beschrieben – seit Jahren ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Ihm werden Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und hohe fachliche Standards attestiert. Also eigentlich rundum ein Glücksfall für das gemeinsame Ziel. Und dann wird vom Jugendhilfeausschuss die Zusammenarbeit mit dem Diakoniewerk mit großer Mehrheit abgelehnt.