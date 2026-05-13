Vorletztes Heimspiel in Lörrach: Das Abschiedsgefühl ist bei Thorsten Szesniak noch nicht durchgedrungen

1 Thorsten Szesniak wird dem FV Lörrach-Brombach in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Er kümmert sich künftig um die Förderung sowie Entwicklung von Jugendspielern. Foto: Grant Hubbs (Archiv) Thorsten Szesniak geht in sein vorletztes Heimspiel als Cheftrainer des FV Lörrach-Brombach. Mit dem FSV Stegen gastiert ein formstarkes Team im Grütt.







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Noch verspürt Thorsten Szesniak keinen Wehmut angesichts seiner vorerst letzten drei Pflichtspiele im Amt. „Aktuell habe ich keinen Ansatz, daran zu denken, dass etwas endet. Dafür bin ich noch viel zu sehr mittendrin“, erklärt der Chefcoach, der zukünftig in die Rolle des Leiters der Spielerentwicklung schlüpfen wird. So wird er im Grütt federführend für die individuelle Förderung der U16- bis U19-Junioren zuständig sein. Am Samstag um 16 Uhr steht für den Übungsleiter das vorletzte Heimspiel bevor. Zu Gast ist der FSV Stegen.