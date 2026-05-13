Vorletztes Heimspiel in Lörrach: Das Abschiedsgefühl ist bei Thorsten Szesniak noch nicht durchgedrungen
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Thorsten Szesniak wird dem FV Lörrach-Brombach in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Er kümmert sich künftig um die Förderung sowie Entwicklung von Jugendspielern. Foto: Grant Hubbs (Archiv)

Thorsten Szesniak geht in sein vorletztes Heimspiel als Cheftrainer des FV Lörrach-Brombach. Mit dem FSV Stegen gastiert ein formstarkes Team im Grütt.

Noch verspürt Thorsten Szesniak keinen Wehmut angesichts seiner vorerst letzten drei Pflichtspiele im Amt. „Aktuell habe ich keinen Ansatz, daran zu denken, dass etwas endet. Dafür bin ich noch viel zu sehr mittendrin“, erklärt der Chefcoach, der zukünftig in die Rolle des Leiters der Spielerentwicklung schlüpfen wird. So wird er im Grütt federführend für die individuelle Förderung der U16- bis U19-Junioren zuständig sein. Am Samstag um 16 Uhr steht für den Übungsleiter das vorletzte Heimspiel bevor. Zu Gast ist der FSV Stegen.

 

Abschiedsgefühl noch nicht durchgedrungen

„Ich glaube ich bin am Ende eher überrascht, dass es doch so schnell ging“, schmunzelt der 48-Jährige. Auch seine künftige Rolle beim FVLB trage natürlich dazu bei, dass das Abschiedsgefühl noch nicht durchgedrungen ist.

Seine Schützlinge scheinen ihrem scheidenden Trainer derweil den perfekten Ausstand bescheren zu wollen. So verloren die Grüttkicker im Jahr 2026 lediglich eine Partie (1:2 beim SV Mundingen) und boten auch in den Spitzenspielen teils hervorragende Leistungen. Doch auch der FSV RW Stegen hat in der Rückrunde einen beachtlichen Lauf. 22 Zähler aus zwölf Partien bedeuten Platz drei in der Rückrundentabelle.

Stegen erzielt die meisten Treffer der Rückrunde

Mit einem Auswärtssieg im Grüttpark würden die Gäste gar am FV Lörrach-Brombach vorbeiziehen. „Stegen hat in der Rückrunde ligaweit die meisten Tore geschossen. Da kommt schon ein Brett auf uns zu“, weiß auch Szesniak. „Ich denke, dass es auf jeden Fall ein gutes Spiel wird. Wir haben im Moment auch etwas zu bieten und sind gut drauf.“ Nun gelte es für den FVLB, den langen Atem bis zum Saisonende beizubehalten, so der Cheftrainer abschließend.

 