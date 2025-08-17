Vorletzter Test: HBW erkämpft ein Remis

Noch zwei Wochen, dann geht es für Balingen-Weilsteten wieder um Punkte. Im Spiel gegen Schaffhausen bewies das Flohr-Team am Samstag Comeback-Qualitäten.
Zwei Wochen vor dem Saisonstart hat sich Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten am Samstagabend vom Schweizer Serienmeister Kadetten Schaffhausen nach 60 Minuten 29:29 (15:16) getrennt. Die Zuschauer in der Kreissporthalle in Schramberg-Sulgen sahen ein intensives Duell, in dem Kadetten über weite Strecken die Nase vorne hatten – ihre höchste Führung betrug beim 24:20 vier Treffer Differenz. „Dass sich die Mannschaft danach aufbäumt und den Rest des Spiels nicht über sich ergehen lässt, obwohl es wirklich nicht unser Tag war und die Abläufe nicht gepasst haben, war gut zu sehen“, sagte HBW-Coach Matti Flohr. „Dass wir noch das Unentschieden erreicht haben, spricht für die Mentalität der Mannschaft.“