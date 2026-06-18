Vorletzter im Hitze-Ranking: Hält die Stadt Lahr der Hitze stand?

Ausgerechnet vor den heißesten Tagen des Jahres kommt heraus, dass Lahr Nachholbedarf beim Hitzeschutz hat. Die Stadt will mehr Grün anbringen – und Bürger sensibilisieren.
Viele gefällte Bäume, zu wenig Grün im Stadtbild, zu viele versiegelte Flächen: Die Stadt Lahr belegt in einem Hitze-Ranking der Deutschen Umwelthilfe den vorletzten Platz aller 195 deutschen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern. Nur Offenburg schneidet schlechter ab (wir berichteten). Vor den heißesten Tagen des Jahres mit bis zu 37 Grad stellt sich die Frage: Wie erklärt sich die Stadt dieses Abschneiden und was tut sie, um die Menschen vor der Gluthitze der kommenden Tage zu schützen?