Vorletzter im Hitze-Ranking: Hält die Stadt Lahr der Hitze stand?

Ausgerechnet vor den heißesten Tagen des Jahres kommt heraus, dass Lahr Nachholbedarf beim Hitzeschutz hat. Die Stadt will mehr Grün anbringen – und Bürger sensibilisieren.

Viele gefällte Bäume, zu wenig Grün im Stadtbild, zu viele versiegelte Flächen: Die Stadt Lahr belegt in einem Hitze-Ranking der Deutschen Umwelthilfe den vorletzten Platz aller 195 deutschen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern. Nur Offenburg schneidet schlechter ab (wir berichteten). Vor den heißesten Tagen des Jahres mit bis zu 37 Grad stellt sich die Frage: Wie erklärt sich die Stadt dieses Abschneiden und was tut sie, um die Menschen vor der Gluthitze der kommenden Tage zu schützen?

Im Rathaus schätzt man die erschreckenden Aussagen des Hitze-Checks als „fachlich richtig“ ein, wie es auf Anfrage unserer Redaktion heißt. Die Methodik erscheine plausibel, man ärgert sich lediglich darüber, dass Baumneupflanzungen wie beispielsweise bei der Aufwertung des Parkplatzes Fachmarktzentrum in der Studie keine Beachtung fänden.

Die schlechte Bewertung bei der Flächenversiegelung begründet die Verwaltung mit einem „überproportional starken Wachstum“, das mit etlichen Bauvorgängen auf zuvor unbebauten Fläche einhergegangen sei. Gerade beim neuen Sanierungsgebiet Innenstadt-Marktstraße werden man darauf achten, die Räume ökologisch aufzuwerten und zu bepflanzen.

Baumbestand nimmt inzwischen wieder zu

Apropos Vegetation: Bei der Entwicklung des Baumbestands verweist die Stadt darauf, dass in diesem Jahr bislang 145 Bäume mehr gepflanzt als gefällt wurden. „Die Stadt versucht, die Zahl der Stadtbäume möglichst weiter zu erhöhen. Derzeit sind es insgesamt rund 17.500 gegenüber rund 15.000 im Jahr 2023.“ Das entspreche eine Zunahme von 16 Prozent. Auf privaten Flächen könne man die Entwicklung ohne Baumschutzsatzung nicht so einfach steuern. Jedoch sensibilisiere man die Bevölkerung für naturnahe Gartengestaltung.

Und welche Maßnahmen werden im Sommer konkret ergriffen? Hier führt die Stadt immerhin drei Punkte an. Zum einen die Kampagne „Trink Was(ser)“, bei der Passanten in den Geschäften sich kostenlos erfrischen dürfen. Die von der Stadt Lahr beauftragten Busse seien klimatisiert, das mobile Grün leiste seinen Beitrag, das Mikroklima in der Innenstadt zu verbessern.

Allgemein soll der städtische Hitzeaktionsplan die Bevölkerung zu angepasstem Verhalten animieren und Lebensräume wie Arbeitsfelder der Hitze anpassen. Die „strategischen Bausteine“ lauten: „Information und Kommunikation, Schutz in akuten Hitzesituationen und langfristige Maßnahmen zum Schutz vor Hitze.“ Bei Letzterem, gesteht die Verwaltung ein, „gibt es noch einen größeren Umsetzungsbedarf“. Diese Posten seien allerdings komplex sowie zeit-, personal- und kostenintensiv. Man werde prüfen, weitere Maßnahmen in Angriff zu nehmen.

„Der Hitze-Check hat für die Stadtverwaltung nicht zu neuen Erkenntnissen geführt“, beurteilt die Verwaltung abschließend. Man nehme jedoch aus dem schlechten Ergebnis etwas Positives mit: „Wenn die Bevölkerung durch die Berichterstattung sensibilisiert wird, sich dadurch mit der Thematik noch intensiver befassen und auch eigene Maßnahmen umsetzen würde, dann wäre dies ein wichtiges und gutes Ergebnis.“ Tipps für Hitzesituation gibt die Stadt auf ihrer Webseite unter dem Punkt „Achtung Sonne und Hitze!“ sowie über die sozialen Medien.

Schon länger Thema

Stadtverwaltung und Gemeinderat beschäftigen sich schon länger mit der sogenannten Klimawandelfolgenanpassung. Unter anderem wurde eine Klimarisikoanalyse und in deren Folge der Hitzeaktionsplan erstellt. In Städten, so die Verwaltung, sei es bekannt, dass es aufgrund stark versiegelter Flächen, fehlender Vegetation, Abwärme und verminderter Luftbewegungen wärmer sei als im ländlichen Umraum. Zudem gebe es zusätzlichen zum menschengemachten Klimawandel deutliche Veränderungen des regionales Klimas. Der südliche Oberrhein sei jetzt und zukünftig wortwörtlich „Hot Spot“ der Hitzebelastung.