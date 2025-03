Vorlesewettbewerb im Kreis Freudenstadt: Vorleser stellen Jury vor schwere Entscheidung

1 Von links: Rado Kararadev, Lena Schoch, Vanessa Bauer, Emma Günter, Emma Kopp, Lenya Keefer, Niklas Aurich, Emily Neuwald, auf dem Sitzsack Alexandru Dumitrascu, auf dem roten Würfel Erik Maurer – der Vorlesesieger. Foto: Bettina Göhner

Seit 66 Jahren lobt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Vorlesewettbewerb für die sechsten Klassen aus. Kürzlich traten die zehn Gewinner der weiterführenden Schulen aus Freudenstadt, Horb, Baiersbronn, Dornstetten, Pfalzgrafenweiler, Schopfloch und Loßburg auf Kreisebene gegeneinander an.









Die Schüler brachten unterhaltsame Bücher mit und lasen von Zauberkugeln, Abenteuern im Flüsterwald, vom Klugscheißerchen und dem Mädchen Namens Willow, von der Meisterdiebin aus Paris, von Harry Potter und von weiteren Buchhelden. Jede Vorleserin und jeder Vorleser hatte sich hervorragend vorbereitet, so dass der fünfköpfigen Jury die Entscheidung schwer gemacht wurde. Doch in der Schülerbücherei des Martin-Gerbert-Gymnasiums in Horb las Erik Mauer aus Dornstetten besonders gut aus der „Drachenschule“ von Emily Skye vor und überzeugte auch mit dem Fremdtext „Frau Honig“ von Sabine Bohlmann, die plötzlich wie von Zauberhand auf ihre ganz eigene Weise wieder Ordnung bei Familie Sommerfeld schafft.