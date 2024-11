Vorlesetag in Hechingen: Heidi Hellstern als langjährige Koordinatorin geehrt

1 Bürgermeister Philipp Hahn (von links) mit Heidi Hellstern, langjährige Koordinatorin des bundesweiten Vorlesetages in Hechingen, und Jürgen Fischer, der künftig den Aktionstag organisiert. Foto: Roth

Der bundesweite Vorlesetag ist eine Instanz in Hechingen. Zwei Jahrzehnte wurde dieser nun von Heidi Hellstern organisiert. Jüngst wurde sie von Bürgermeister Philipp Hahn für ihre Verdienste gewürdigt. Ihr Nachfolger steht schon in den Startlöchern.









Heidi Hellstern, seit 20 Jahren Koordinatorin des bundesweiten Vorlesetags in Hechingen, wurde vor der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend für ihr Wirken geehrt. Am kommenden Freitag, 15. November, organisiert sie den Vorlesetag in der Zollernstadt letztmals. Ihr Nachfolger wird Jürgen Fischer, gleichzeitig unter anderem ehrenamtlich als SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und im Arbeitskreis Asyl aktiv.