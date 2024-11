4 Ortsvorsteher Jürgen Kurz hat in der Grundschule Onstmettingen die Kinder in seinen Bann gezogen. Foto: Brigitte Wilke

Spaß mit Mehrwert: Das war für Albstadts Schüler einmal mehr der bundesweite Vorlesetag.









Vorlesetag in der Schillerschule Onstmettingen Beim Vorlesetag geht es Vor allem um den Spaß am Vorlesen – und um die Leseförderung – geht es am bundesweiten Vorlesetag, an dem in Albstadt zahlreiche bekannte Albstädter den Kindergartenkindern und Schülern vorgelesehen haben – organisiert und koordiniert von Cordula Stepper von der Stadtbücherei Albstadt.

In der Grundschule Onstmettingen las Heidi Mannhardt der Klasse 2a aus dem Buch „Die Maus Armstrong“ vor. Carina Balzer besuchte die Klasse 1b, und in der 2b berichtete Ortsvorsteher Jürgen Kurz den Kindern über „Das Internet“. Natascha Huonker durfte die Klassen 3b und 4b besuchen, und Gaby Kurz las aus Otfried Preußlers Kinderbuch-Klassiker „Die kleine Hexe“ vor, wobei sie ebenso großen Spaß hatte wie ihre Zuhörer in der Klasse 4a. Lesen Sie auch Ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Eltern Der Vorlesetag soll nicht nur Kinder ans Lesen heranführen, sondern auch Eltern animieren, ihren Kindern schon früh – und auch noch in der Grundschulzeit – vorzulesen, hat das Vorlesen doch einen positiven Einfluss auf den Wortschatz der Kinder und somit auf die Noten. Denn Kinder, denen oft vorgelesen wird, lesen später auch selbst gerne und könnten mit Texten gut umgehen.