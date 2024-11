Vorlesetag an den Hechinger Schulen: Mit Geschichten Brücken bauen

9 Obwohl sie kaum Deutsch können, hörte die Vorbereitungsklasse gebannt zu, was Jürgen Fischer vorlas. Foto: Hoffmann

Jürgen Fischer entführte zahlreiche Grundschüler in spannende Welten – auch diejenigen, die kaum Deutsch verstehen. Ab nächstem Jahr übernimmt er außerdem die Koordination des Aktionstages.









Von der zeitreisenden Hannah, römischen Latrinen und dem Freilichtmuseum in Hechingen-Stein handelte die Geschichte, die Jürgen Fischer am Freitagmorgen Kindern in der Grundschule Hechingen vorlas. Schon seit zehn Jahren trägt er am bundesweiten Vorlesetag Erzählungen an die Schüler heran, im Laufe der Zeit habe er sich einen ganzen Fundus an Kinderbüchern angeschafft, wie er erzählt.