Vorlesepicknick in Hechingen: Es gibt Familien ohne Bücher – Trio will Vorlesen wieder prominent machen

Brand in Hechingen Feuerwehr im Großeinsatz auf Obertorplatz

Großeinsatz in Hechingen: Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Montagabend auf dem Obertorplatz im Einsatz gewesen, unter anderem mit Drehleiter. Aufgrund des Brandes kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Oberstadt.