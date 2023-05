42 Städte und Gemeinden, 809 Teams und 11 334 einzelne Ortenauer traten beim diesjährigen Stadtradeln vom 8. bis 28. Mai im Kreis für den Klimaschutz in die Pedale und sparten dabei rechnerisch 390 Tonnen CO₂ ein. Mit mehr 2,4 Millionen Kilometern radelten die Ortenauer 800 000 Kilometer mehr als 2022 – und legten sich am letzten Aktionswochenende noch mal richtig ins Zeug.

So erreicht die Ortenau aktuell im bundesweiten Vergleich einen zweiten Platz. Damit wurde das Ergebnis des Vorjahres getoppt, so die vorläufige Bilanz des Landratsamts. Laut Webseite der Stadtradeln-Aktion landet der Kreis in Baden-Württemberg gar auf dem ersten Platz.

Allerdings kann sich an der Rangfolge noch einiges ändern: Die Aktion läuft bundesweit noch bis zum 30. September, erst dann wird die finale Platzierung des Ortenaukreises feststehen. Laut Anzeige der Webseite starten viele teilnehmenden Kommunen und Kreise erst noch.

Landrat Frank Scherer freut sich über das Ergebnis

Die Freude bei der Kreisverwaltung ist trotzdem groß. „Das ist ein toller Erfolg“, freute sich etwa Landrat Frank Scherer. „Wir haben Teamgeist bewiesen und dass so viele Ortenauerinnen und Ortenauer gemeinsam für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale getreten sind, zeigt, wie wichtig den Menschen eine zeitgemäße Mobilität ist“, so der Landrat weiter, der einen großen Dank an die teilnehmenden Kommunen richtet: „Ohne ihr Engagement und die zahlreichen von ihnen organisierten Events wäre dieser Spitzenplatz nicht möglich gewesen“.

Offenburg ist erneut Spitzenreiter im Kreis

Die Stadt Offenburg ist in diesem Jahr erneut mit mehr 467 000 Kilometern (Stand 30. Mai) Spitzenreiter im Kreis, gefolgt von den Städten Ettenheim (261 895 Kilometer), Oberkirch (136 366 Kilometer), Achern (130 792 Kilometer) und Friesenheim (93 850 Kilometern).

Auch unter den gemeldeten Teams wurden beachtliche Ergebnisse erzielt. So steht die Heimschule St. Landolin aus Ettenheim erneut mit mehr als 115 000 Kilometern an erster Stelle, gefolgt vom Schillergymnasium in Offenburg mit über 57 000 Kilometern und dem Gymnasium Ettenheim mit über 47 000 Kilometern.

Kilometer können noch nachgetragen werden

Neben täglich abwechselnden Veranstaltungen der teilnehmenden Kommunen rund um das Thema Fahrrad, gab es auch eine gemeinsamen Kreis-Fahrradtour, bei der der Landrat mit 22 Rathauschefs, Kreisräten, Tourismusakteuren und den Initiatoren der Aktion für mehr Klimaschutz in die Pedale trat. Die diesjährige Tour führte über Willstätt bis nach Neuried ans Forum am Rhein.

Der Aktionszeitraum im Kreis endete am Sonntag. Die im Aktionszeitraum gefahrenen und noch nicht erfassten Kilometer können noch nachgetragen werden. Für Auskünfte gibt’s per E-Mail an tourismus@ortenaukreis.de.

Der Wettbewerb

Stadtradeln ist ein deutschlandweiter Wettbewerb des Klima-Bündnis‘ und wird von der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums gefördert. Während des Wettstreits soll in drei Wochen möglichst viel Fahrrad gefahren und es sollen so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Damit soll ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt werden.