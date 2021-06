1 Das Georgenäum im 19. Jahrhundert Foto: Stadtarchiv Calw

Das Georgenäum wird 150 Jahre alt. Die Kultur- und Bildungseinrichtung in Calw galt einst als nahezu einzigartig in Württemberg, eine Art Volkshochschule. Heute werden in dem historischen Gebäude unter anderem die Aurelius-Sängerknaben ausgebildet.

Calw - Seit 150 Jahren nun gibt es in Calw das Georgenäum, gestiftet als Bildungseinrichtung von Emil von Georgii-Georgenau (1820–1874) und seiner Frau Sophie Emilie, eine Geborene von Gärttner (1826–1892). In dieser Kultur- und Bildungseinrichtung gab es eine Bibliothek, wurden Vorträge gehalten, Musik und Kunst vermittelt. Ein "Volksbildungswerk", das fast einzigartig im damaligen Württemberg war. Aber auch noch heute ist das Gebäude eine wichtige Calwer Kultureinrichtung, in der die weit über die Stadt hinaus bekannten Aurelius-Sängerknaben ausgebildet werden.

60 000 Gulden investiert

Der in Calw geborene Emil von Georgii-Georgenau war niederländischer Generalkonsul, Unternehmer und Teilhaber des Stuttgarter Bankhauses Doertenbach. Das Ehepaar investierte 60 000 Gulden – in der damaligen Zeit eine recht ansehnliche Summe Geld – für den Bau und die Einrichtung des Gebäudes. Als Architekt konnte er Josef Egle gewinnen, der Hofbaumeister von König Wilhelm I. von Württemberg war.

1868 wurde mit dem Bau des Gebäudes im Zwinger auf einem von einem Gerbereibesitzer erworbenen Grundstück begonnen. Nach dem Willen des Stifterpaares sollte die Einrichtung allen Bürgern offenstehen und der geistigen, künstlerischen und gewerblichen Fortbildung dienen. Der Hauptzweck war allerdings "für ewige Zeiten" die Schaffung eines öffentlichen "Bibliothek-Lokals" und Hörsaales, beides "vorzugsweise für die Fortbildung der Jugend".

Diebstähle scharf kritisiert

Der anfängliche Bestand der Bibliothek hatte eine beachtliche Größe von mehr als 700 Titeln. Ein erster Bibliothekskatalog erschien bereits 1871 im Druck. Die Literaturauswahl traf Georgii zunächst selbst. Neuerwerbungen kündigte man immer wieder in der Zeitung an. Aber auch der Diebstahl von Büchern wurde hier mit scharfen Worten angezeigt – wie am 9. Juli 1872: "Es ist in hohem Grade bedauerlich, wenn eine derartige gemeinnützige Anstalt in solch infamer Weise ausgebeutet wird. Bei Fortsetzung solcher Frechheit müssten sichernde und die Benützung einschränkende Maßregeln getroffen werden."

Mit der öffentlich zugänglichen Bibliothek und dem Angebot von "populären, unentgeltlichen Vorträgen aller Art" ohne Bezug zur Politik hatte Georgii eine frühe Form der Volkshochschule geschaffen, die es damals in der Weise nur selten gab. Bemerkenswert für diese Zeit ist der Wunsch der Stifter, dass ausdrücklich Männer und Frauen ab dem 14. Lebensjahr die Vorträge besuchen können. Die Veranstaltungen wurden mit Art und Namen der Beteiligten auf Wunsch von Georgii in ein Buch eingetragen.

Vorträge von Hesses Vater

In den 1870er-Jahren liest man häufig Namen von Rednern, oft Theologen, aus Stuttgart und Tübingen. Sicherlich kamen diese Verbindungen über Georgii selbst zustande. Der Vater von Hermann Hesse, der Missionar Johannes Hesse, hielt hier ebenfalls Vorträge über Missionsgebiete in Indien und Afrika. Musikalische Bildung wurde von Beginn an durch Konzerte vermittelt. Genauso widmete man sich der Kunst durch Ausstellungen, die im sogenannten Mansardensaal gezeigt wurden. Einen besonderen Stellenwert nahm der gewerbliche Zeichenunterricht ein.

Hinter dem Gebäude legte man den Georgenäumsgarten an. Er sollte dazu dienen, "den bei so vielen schlummernden Sinn für die Schönheiten der Natur zu wecken". Der Verschönerungsverein Calw nahm dies zum Anlass, um weitere Gartenanlagen einzurichten, "die gewiss vielen erst zum Bewusstsein gebracht haben, wie schön unser Calw ist". Auf dem Gimpelstein errichtete man einen Pavillon, den man Georgenhöhe nannte.

Bis 1997 war die Stadtbibliothek Calw im Georgenäum untergebracht. Seither dient das nun 150 Jahre alte Gebäude musikalischen Zwecken: Zeitweise wurde es gemeinsam vom Liederkranz-Mädchenchor und den Aurelius-Sängerknaben genutzt, mittlerweile ausschließlich von den Aurelius-Sängerknaben.