1 Die Stadt will möglichst viele Grundstücke erwerben, um ein Baugebiet planen zu können. (Symbolfoto) Foto: Wolfilser – stock.adobe.com

Weil dort Bauplätze für ein Wohngebiet entstehen sollen, machte die Stadt Oberndorf nun bei einem Glatter Grundstück von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. Das Recht ist offenbar trotz der Einwände der ursprünglichen Käufer auf Seiten der Stadt.















Link kopiert

Sulz - Um Bauwilligen weiterhin Grundstücke anbieten zu können, wird die Stadt Sulz bei einem Flurstück in Glatt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Dafür hat sich der Gemeinderat am Montag einstimmig ausgesprochen.

Im Juli hatte Johannes Siegfried Esslinger von der Eigentümergemeinschaft Gerd Kurt Rampacher und Jutta Storp das rund 5300 Quadratmeter große Flurstück, das oberhalb der Straße Himmelreich in Glatt liegt, für 40 000 Euro erworben. Das erklärte Catrin Hils vom Stadtbauamt am Montag in der Gemeinderatssitzung. Sie war autorisiert worden, die Namen der Beteiligten zu nennen. Ein weiteres Grundstück daneben sei bereits im Besitz der Familie Esslinger.

Der Stadt stehe ein Vorkaufsrecht zum selben Preis zu, wenn die Fläche unbebaut sei, im Außenbereich liege und im Flächennutzungsplan für Wohnbebauung vorgesehen sei, erklärte Hils. All das treffe auf das Flurstück zu.

Die Stadt müsse in solchen Fällen einen Verwendungszweck für das Grundstück angeben, führte Hils weiter aus. Die Deckung des Wohnbedarfs sei rechtlich gesehen ein legitimer Grund, um das Vorkaufsrecht auszuüben.

Des Weiteren umfasst das Grundstück einen Teil der Weinberghalde und schließt damit auch ein Stück der Weinbergstraße ein. Die Sicherung des Straßenbestandes an dieser Stelle sei ein weiterer relevanter Grund, das Flurstück zu erwerben. Insgesamt rechtfertige das Wohl der Allgemeinheit, das man dabei im Blick habe, die Ausübung des Vorkaufsrechtes, fasste Hils zusammen.

Man habe sowohl Verkäufer als auch Käufer auf die Thematik angesprochen. Ersterer habe sich nicht zurückgemeldet, wohl jedoch die Käufer. Das Ehepaar Esslinger habe angeboten, die obere Teilfläche, in der die Straße liegt, an die Stadt zu verkaufen, damit die Zuwegung gesichert sei. Zudem habe es Zweifel daran geäußert, dass die Fläche zur Wohnbebauung genutzt werden könne, da das Grundstück teilweise von einem FFH-Gebiet überlappt werde.

Laut Regierungspräsidium sei eine Bebauung jedoch möglich, sofern man die wegfallenden FFH-Mähwiesen in diesem Bereich im selben Umfang und in derselben Qualität kompensiere, erklärte Catrin Hils in der Gemeinderatssitzung. "Das FFH-Gebiet macht den Flächennutzungsplan nicht obsolet", sagte Stadtbauamtsleiter Reiner Wössner.

Gängige Praxis

Barbara Klaussner (CDU) wollte wissen, was die Eigentümer an dieser Stelle geplant hätten. Wössner erwiderte, dass dort nichts geplant worden sein konnte, da das Grundstück im Außenbereich liege. Erst nach einer Bauleitplanung und der Erstellung eines Bebauungsplans könne dort etwas gebaut werden. Eine solche setze die Stadt aber erst auf, wenn sie über möglichst viele Flächen in dem Gebiet verfüge.

Insgesamt sind laut Hils etwa neun Flächen, die zur Wohnbebauung genutzt werden können, in Besitz der Stadt Sulz an dieser Stelle. Weitere Wohnentwicklungsflächen gebe es nicht mehr in Glatt. Es sei gängige Praxis, dass eine Stadt jede Option nutze, um Grunderwerb zu tätigen, ergänzte Bürgermeister Gerd Hieber. Manchmal dauere es auch ein wenig länger, bis man alle Grundstücke eines Gebiets erwerben könne. So sei es beispielsweise auch im Amselweg in Hopfau gewesen.

Eberhard Stiehle (FWV) lobte diese Vorgehensweise, habe sich doch gezeigt, dass es fast überall, wo man nicht 100 Prozent der Flächen besitze, Probleme gebe. Gaby Brucker (GAL) stellte fest, dass es sich wirklich um ein Sahnestück für die Wohnbebauung handle aufgrund der angenehmen Topografie. Das öffentliche Interesse sei in diesem Fall wichtiger als das private, fand sie. Schließlich wolle man auch künftig Wohnbaumöglichkeiten für junge Familien schaffen.