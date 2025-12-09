Vorhersagen: King Kong und Außerirdische - Wahrsager liegen erneut falsch

Jahr für Jahr nimmt eine wissenschaftliche Gesellschaft die Vorhersagen von Hellsehern und Astrologen unter die Lupe. Zu welchem Ergebnis kommt sie für 2025?
Roßdorf - King Kong bleibt im Verborgenen. Ein geklonter Tyrannosaurus rex ist ebenso wenig aufgetaucht wie Außerirdische als Kriegspartei in einem Weltkrieg. Und auch Jesus ist nicht zurückgekehrt. Eine Untersuchung der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) mit Sitz im südhessischen Roßdorf hat auch für 2025 ausgewertet, wo Wahrsager in der Welt falschlagen.