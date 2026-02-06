Vorhersage: Wetterdienst warnt vor Glatteis und Eisregen im Nordosten

Das Winterwetter hat vor allem Berlin, Brandenburg und Vorpommern im Griff. Blitzeis legte den Flughafen BER lahm, auf der A10 gab es einen Massen-Crash. Auch am Freitag herrscht Unwetter-Gefahr.
Offenbach/Berlin - Glatte Gehwege und Straßen, Eisregen und schlechte Sicht wegen Nebels: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am frühen Morgen örtlich weiterhin mit überfrierendem Regen und Glatteis. Vor allem in Vorpommern seien gebietsweise noch Unwetter möglich, teilte der Wetterdienst über seine Warnkarte mit. An der Ostsee gebe es auch Schnee.