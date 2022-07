Russischer Angriffskrieg Lage im Ukraine-Krieg: Moskau will weitere Gebiete einnehmen

Präsident Selenskyj sagt, Russland teste in seinem Land Waffen für den Einsatz in anderen Ländern. Putins Außenminister Lawrow kündigt die Besetzung weiterer ukrainischer Gebiete an. Die Entwicklungen.