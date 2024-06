Vorhersage: Sommerwetter und stiegende Gewittergefahr

1 Sommerliche Temperaturen am Ammersee in Bayern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Es wird heißer in Deutschland. Bereits am Dienstag wird vereinzelt die 30-Grad-Marke geknackt. Aber auch Gewitter sind wieder im Anmarsch.









Link kopiert



Offenbach - Nach einem sonnigen Wochenstart wird es zunehmend heißer in Deutschland - und damit steigt auch wieder das Gewitterrisiko. Hoch "Bie" verabschiede sich langsam, und ein Tief über dem Mittelmeer schiebe feuchte und heiße Luft von Südosten her nach Deutschland", sagt Meteorologin Sonja Stöckle vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. "Dadurch steigt zunächst in Bayern das Schauer- und Gewitterrisiko, ab Mitte der Woche dann auch in der Mitte und im Norden Deutschlands."