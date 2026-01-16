Vorhersage: Nach turbulentem Jahresstart wird das Wetter ruhiger

Die Meteorologen erwarten am Wochenende wieder winterliche Temperaturen. In den Nächten kann es in den kommenden Tagen Frost geben.
Offenbach - Nach Glätte, Schnee und Regen zum Jahresstart wird das Wetter am Wochenende meist ruhig und trocken. Allerdings gehen die Temperaturen wieder zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. "So turbulent 2026 gestartet ist, so ruhig geht es aktuell und in den kommenden Tagen weiter." Deutschland liege zwischen zwei Druckgebilden, einem Tief über dem Nordostatlantik und einem Hoch über Osteuropa.