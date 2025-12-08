„Vorhang auf“: So lief das erste Jahreskonzert mit dem neuen Dirigenten in Kürzell

Ein breites Spektrum an Genres und Stücken war bei der Musikkapelle unter Leitung von Frank Hertweck geboten. Das erste Jahreskonzert mit Hertweck sollte neues bringen und begeisterte das Publikum. Voller Energie und rhythmischer Begeisterung eröffneten die Musiker mit „Centuria –Ouverture for Band“ den Konzertabend. Weitere Ouvertüren waren mit „Meister der Ouvertüre“ im Programm, einem Stück, das Neugierde wecke. Das Stück, komponiert von Thorsten Reinau, vereinte großartige Melodien verschiedener berühmter Ouvertüren wie Banditenstreiche, Nabucco oder Carmen. In die amerikanische Filmszenerie der Cowboys ging es mit dem Stück „Die Cowboys“, komponiert von John Williams, der zu den großen Meistern der Filmmusik gehört.

Karl Ehret glänzte als Solist am Bariton im Stück „Facedown“ – hierbei wurden insbesondere die rhythmischen Passagen und warmen Klängen kombiniert.

Das Orchester untermalte dabei besonders die Soloklänge des Baritons. Das Tempo wurde mit „On Fire“ erhöht – einem energiegeladenen Werk mit fanfarenähnlicher Einleitung, ruhigen Melodien und funkigen Rhythmen. „Grooves, die sofort ins Blut gehen“, betonte Moderatorin Katharina Walter. Auf das Medley mit Stücken aus dem König der Löwen glänzte Gesangssolistin Annika Fliehler mit ihrer Stimme beim Stück „For your Eyes Only“. Mit dem letzten Stück wurde die Manege nochmals gekonnt eröffnet: „A Day at the Circus“ gab Einblicke in das Leben von Clowns, Artisten und Tiere. Auch hier kam der Musikernachwuchs noch einmal zum Einsatz und verkörperte die Akteure in der Manege. Nach einem gelungenen Konzert kamen die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne. Nach einem Polo für Posaunen spielten die Musiker den Klassiker der schweizer Fäaschtbänkler „Dankeschön“.

Nachwuchs zeigte großes Können

Der Musikernachwuchs hat das Konzert eröffnet. Den letzten Auftritt in dieser Formation hatten die Bläserkids 2023. Am kommenden Samstag werden sie ihr Jungmusikerabzeichen ablegen und in die Jugendkapelle wechseln. Die Jugendlichen um Thorsten Pabst begeisterten mit majestätischen Fanfaren in „A Hero’s Welcome“ und Musik aus dem Film „Küss den Frosch“. Katharina Walter stieg mit der Jugendkapelle in den „Polar Express“ ein und unternahm eine musikalische Reise zum Nordpol. Danach hieß es Manage frei für den Zirkusgründer Phineas Taylor Barnum, dem Zirkusgründer, mit dem Stück „Highlights from the greatest Showman“. Mit dem gute-Laune-Hit „Happy“ von Pharrell Williams entsprachen die Jugendlichen dem Wunsch der Zugabe.