„Vorhang auf“: So lief das erste Jahreskonzert mit dem neuen Dirigenten in Kürzell

Der Musikverein Kürzell hat bei seinem Jahreskonzert mit Dirigent Frank Hertweck das Publikum restlos begeistert. Ein vielseitiges Programm erwartete die Besucher.
Ein breites Spektrum an Genres und Stücken war bei der Musikkapelle unter Leitung von Frank Hertweck geboten. Das erste Jahreskonzert mit Hertweck sollte neues bringen und begeisterte das Publikum. Voller Energie und rhythmischer Begeisterung eröffneten die Musiker mit „Centuria –Ouverture for Band“ den Konzertabend. Weitere Ouvertüren waren mit „Meister der Ouvertüre“ im Programm, einem Stück, das Neugierde wecke. Das Stück, komponiert von Thorsten Reinau, vereinte großartige Melodien verschiedener berühmter Ouvertüren wie Banditenstreiche, Nabucco oder Carmen. In die amerikanische Filmszenerie der Cowboys ging es mit dem Stück „Die Cowboys“, komponiert von John Williams, der zu den großen Meistern der Filmmusik gehört.