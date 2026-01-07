„Vorhang auf!“-Premiere in Nagold: Darsteller beweisen großes komödiantisches Talent

Dass ein Laienspieltheater „so was“ auf die Beine stellt, ist einfach bombastisch.Mit der Wiederaufnahme von „Der nackte Wahnsinn“ ist dem Ensemble ein toller Wurf gelungen.
Das Stück kann man gar nicht nacherzählen, weil es Schlag auf Schlag ging. Im wahrsten Sinn des Wortes flogen die acht Türen des Bühnenaufbaus ständig auf und knallten zu. Nur so viel: Es handelt sich jeweils um die erste Szene eines Stückes, das von einem zweitklassigen Tourneetheater aufgeführt wird. Einmal die Generalprobe mit vielen Regieanweisungen und einem aus der Fassung geratenen Regisseur. Dann wurde die Bühne gedreht und man konnte das „Off“ sehen.