In den gemeinderätlichen Ausschüssen, die in dieser Woche tagten, war der Tenor einhellig: klare Zustimmung zum neuen Feuerwehrzentrum, das im Zentralbereich entstehen soll.

Auch die Wortmeldungen aus den Reihen der Räte zeigten, für wie wichtig sie das neue Ausbildungs- und Einrichtungszentrum halten.

So sagte zum Beispiel Michael Rothfelder (CDU), dass diese Einrichtung eine wichtige Option für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr sei. „Wir freuen uns, dass es losgeht,” betonte er für seine Fraktion.

Bernd Bucher (FWV) erinnerte noch einmal an die noch frischen Eindrücke aus der Brandnacht von Villingen: „Wir haben bei diesem Brand gesehen, mit was für einem Gefahrenpotenzial sie umgehen müssen.“ Die Wehr bei diesem Vorhaben zu unterstützen und so die Ausbildungs- und Logistikmöglichkeiten zu stärken, sei richtig.

„Gut investiertes Geld“

Martin Rothweiler (AfD) sprach von „gut investiertem Geld”. Auch Oskar Hahn (Grüne) sah das so. Er betonte außerdem, wie sehr er begrüßt, dass es den Feuerwehrbedarfsplan gibt. „Ich bin froh, dass es diesen Bedarfsplan gibt”, sagte er – daran könne man sich orientieren und halten.

Nicola Schurr (SPD) lobte für seine Fraktion die modulare Bauweise, die für das Gebäude vorgesehen ist, um rasch um voranzukommen, und er begrüßte das Vorhaben insgesamt. „So sichern wir die Einsatzfähigkeit, entlasten das Ehrenamt und investieren in die Zukunft unserer Stadt”, fasste Schurr zusammen. Den eigentlichen Planungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt des Zentrums muss nun noch der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. Juli, fassen.