Vorhaben in Triberg: Gemeinderat macht den Weg für „Kuckuckland Schwarzwald“ frei

Eine weitere touristische Attraktion für Triberg steht in den Startlöchern: Der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan für das „Kuckuckland Schwarzwald“.
Einmal mehr sprach der Triberger Gemeinderat in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres über das „Kuckuckland Schwarzwald“ entlang der Gutach beim Gremmelsbacher Stammsitz „Haus der 1000 Uhren“. Es ging um den Bebauungsplan. Erst einige Tage zuvor war das Thema auch im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Raumschaft Triberg als Änderung des Flächennutzungsplans vorgelegen.