2 Bitteschön: Im Beisein der Volksbank-Vorstände Arndt Ständer und Joachim Calmbach sowie Bereichsleiter Jochen Laufer (von links) erhält Helmut Reitemann von den Architekten Erwin Schairer und Armin Diesch zur Freude von Baudezernent Michael Wagner (rechts) die Unterlagen für den Neubau an der Schwanenstraße. Foto: Güntert

Die Volksbank Hohenzollern-Balingen treibt ihre drei Großvorhaben voran: Nun wurden die Baugesuche für den Müller-Markt in Balingen sowie für die Netto-Märkte in der Kernstadt und in Weilstetten eingereicht.















Link kopiert

Balingen - Freude beim Balinger Bauamt: Die Volksbank Hohenzollern-Balingen hat nun die Baugesuche für ihre großen Vorhaben eingereicht. Oberbürgermeister Helmut Reitemann nahm zusammen mit Baudezernent Michael Wagner die Unterlagen von den Architekten entgegen. Damit tritt die Realisierung des Neubaus an der Schwanenstraße in der Kernstadt sowie der beiden Netto-Märkte in Balingen und in Weilstetten in die nächste Phase ein.

An der Schwanenstraße entsteht, wie berichtet, auf der der Volksbank gegenüberliegenden Straßenseite ein Wohn- und Geschäftshaus. Als Ankermieter steht der Drogeriemarkt Müller fest. Planen und bauen wird dieses Projekt das hiesige Architekturbüro Schairer, das nach einem Architektenwettbewerb den Zuschlag erhalten hatte. Zwischenzeitlich wurden im Vorfeld des Neubaus bereits einige Vorarbeiten realisiert. Mit der Übergabe des Baugesuchs wird ein weiterer Schritt in Richtung Bebauungsplan bis hin zur Baugenehmigung und dem Baubeginn voraussichtlich im April/Mai 2022 gemacht.

Die beiden weiteren Baugesuche betreffen die Wohn- und Gewerbegebäude an der Wilhelm-Kraut-Straße in Balingen sowie im Zentrum auf Grauenstein in Weilstetten, die durch das Architekturbüro Link geplant und gebaut werden. An beiden Standorten ist der Discounter Netto als gewerblicher Mieter fest gebucht, dazu kommt Wohnraum. Verläuft hier die Planung sowie die Bebauung reibungslos, ist nach Angaben der Volksbank mit einer nahezu parallelen Fertigstellung der beiden Netto-Märkte voraussichtlich im März 2023 zu rechnen. Generell sieht die Volksbank Hohenzollern-Balingen in den geplanten drei Verbrauchermärkten einen Zugewinn in der Nahversorgung sowie der Schaffung von neuem Wohnraum in Balingen.