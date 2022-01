7 Die Fenster zur Wilhelmstraße sind schon freigelegt, Türen sollen folgen. Foto: Maier

Mitten in der Gartenschaubaustelle entlang der Steinach in Balingen wird nun auch am früheren Schwefelbad-Gebäude kräftig gearbeitet. Zum Balinger Großereignis im kommenden Jahr soll dort das Brauhaus eröffnen – als neue Heimat des Balinger Adlerbräus.















Balingen - Andreas Jetter, Architekt in Dürrwangen und Adlerbräu-Betreiber, hatte mit seinem Nutzungskonzept im Oktober 2020 vom Gemeinderat den Zuschlag für das geschichtsträge Gebäude erhalten. Die einstige Balinger Biermarke soll, nur wenige Meter entfernt vom früheren Brauereistandort an der Wilhelmstraße, eine neue Heimat finden. Dem Schwefelbad-Gebäude, wo einst das erste Balinger Kino und danach das Tanzcasino war, will Jetter so neues Leben einhauchen.