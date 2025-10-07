Vorhaben bei Stockburg: Funkmast soll Empfang verbessern – aber ab wann?

Ein neuer Funkmast bei Stockburg soll den Empfang verbessern. Im Februar winkte der Technische Ausschuss der Stadt St. Georgen das Vorhaben durch. Was hat sich seitdem getan?
50 Meter hoch soll der Schleuderbetonmast sein, auf Stockburger Gemarkung, im Bereich Röhlinwald, gebaut werden – und die Mobilfunkverbindung in seinem Umfeld verbessern. Insbesondere die Versorgung in Stockburg sowie „in den umliegenden Orten, wie etwa Vogelloch, und entlang der Schwarzwaldbahn“ nehme man mit dem Projekt in den Blick, erklärt Kenza El Fassi von der Pressestelle von Telefónica Germany.