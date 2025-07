Vorgehen verwirrt Räte: Seecontainer am Feuerwehrhaus in Schuttern wirft Fragen auf

Seit Ende Mai steht ein Seecontainer am Feuerwehrhaus der Abteilung Schuttern, der so mit dem Ortschaftsrat nicht abgeklärt war. Ortsvorsteher Silberer klärte auf.

Eine Garage hätte die Gemeinde Friesenheim zu viel gekostet und wäre der Feuerwehr nur von geringerem Nutzen gewesen, als es jetzt ein Seecontainer offenbart. Ortsvorsteher Jürgen Silberer hat in einer jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats nochmals Stellung bezogen, da die „recht hemdsärmelige Vorgehensweise“ für Verwirrung bei einigen Ratsmitgliedern gesorgt hatte.

Die Feuerwehr-Abteilung Schuttern ist transparent. Gern feiert sie Feste mit und für die Bevölkerung auf dem großen Platz beim Vereinsheim. So lädt die Abteilung am Samstag, 2. August, ab 17 Uhr zum Cocktailabend am Vereinsheim ein. Versprochen wird ein Strand- und Urlaubsgefühl wie unter Palmen (siehe Info).

Dort, wo auch seit Ende Mai ein Seecontainer für den aktuell notwendigen Stauraum bei der Feuerwehr-Abteilung sorgt. Die Positionierung des Seecontainers hat bei einigen Mitgliedern im Ortschaftsrat für Verwirrung gesorgt, weil sie nicht mit dem Rat abgesprochen war und auch in der ursprünglichen Planung eine Fertiggarage entlang der Schutterer Hauptstraße vorgesehen war. In einer öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats hat Jürgen Silberer nicht nur das unbürokratische Handeln von Bauverwaltung mit Achim Müller und Abteilungskommandant Dennis Möller hervorgehoben. Für sich sprachen auch die Kosten, die für eine Fertiggarage entlang der Hauptstraße ursprünglich kalkuliert wurden.

Am Ende wären die Baukosten für einen Massivbau mit den Maßen drei mal neun Meter und Entfernung der Litfaßsäule bei 50 000 Euro gelegen. Da jedoch auf dem Grundstück eine Grenzbebauung vorlag, wäre ein Bauantrag erst nach Grundstücksteilung rechtens geworden. Ein vor dem Gebäude befindlicher Strommast hätte auch versetzt werden müssen und wurde in der Kalkulation ebenso wenig berücksichtigt, führte Ortsvorsteher Silberer aus. Im Haushalt eingestellt waren 35 000 Euro.

Garage im Feuerwehrhaus soll abgedichtet und aufgefüllt werden

Ein Architekt wurde mit der Planung beauftragt und mit 4500 Euro bezahlt. Die Gesamtkosten für die Errichtung die Beschaffung des Containers, das Fundament für dafür vorgesehenen Platz neben dem Feuerwehrhaus in südlicher Richtung sowie Ausbesserungen auf dem Hof blieben bei 14 000 Euro. In einem weiteren Verlauf soll die Garage im Feuerwehrhaus abgedichtet und aufgefüllt werden. So wird für weitere Parkplätze für die Feuerwehr gesorgt.

Bis 2005 war im Hauptgebäude eine Volksbankfiliale

Letztlich reichten mit der Containerlösung die ursprünglichen Mittel in Höhe von 35 000 Euro aus. Mit der Abdichtung der Garage unter dem Feuerwehrhaus wird das Gebäude nicht regelmäßig unter Wasser gesetzt. Das Kommando der Feuerwehr-Abteilung Schuttern war in das gesamte Prozedere voll umfänglich eingebunden, betonte Ortsvorsteher Silberer. Die Containerlösung als Zwischenlösung für künftige Entwicklungen war ein ausdrücklicher Wunsch und Vorschlag der Feuerwehr. Da der Container bereits im Mai und nicht wie vorgesehen im August 2025 geliefert worden ist, wurde die gesamte Maßnahme vorgezogen. Wer den Seecontainer gern einmal besichtigen möchte, hat am Cocktailabend die Gelegenheit.

Das Feuerwehrhaus in Schuttern ist aus dem Jahr 1969. Im Hauptgebäude hat sich bis zum Jahr 2005 eine Volksbankfiliale befunden. Heute dient das Gebäude als Mannschafts- und Versammlungsraum der Feuerwehr-Abteilung Schuttern.

Alternative

Da das Paddelbootrennen in diesem Jahr aufgrund von Terminüberschneidungen nicht stattfinden kann, hat die Feuerwehrabteilung Schuttern ein neues Format für die Bürger auf die Beine gestellt: Live-Musik unter Palmen, südländische Spezialitäten von „Kinzig Food“ und cremiges Eis von Noahs Eiswerk. „Dazu Sand unter den Füßen, gemütliche Liegestühle und erfrischende Cocktails – alles für den perfekten Abend im Beach-Style“, heißt es. Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. August, ab 17 Uhr am Feuerwehrhaus Schuttern statt.