1 Müll liegt achtlos in der Natur herum. Für die Landschaftsputzeten hat das Landratsamt neue Vorgaben gemacht – zum Unmut der Freiwilligen vor Ort. Foto: ©Nightman1965-stock.adobe.com

In Ostdorf finden, wie in vielen anderen Ortschaften auch, im Frühjahr Landschaftsputzeten statt. Doch wegen einer neuen Vorgabe könnte diese nun erstmals ausfallen.















Link kopiert

Balingen-Ostdorf - Zahlreiche Freiwillige – zuletzt rund 80 Erwachsene und Kinder – beteiligen sich in Ostdorf üblicherweise an der frühjährlichen Putzaktion, die die Albvereins-Ortsgruppe in Abstimmung mit der Ortschaftsverwaltung durchführt. Das Ziel, klar: Den Müll einsammeln, den Schmutzfinke in den vergangenen Monaten einfach so in der Natur hinterlassen haben und der nun nach dem Winter besonders unschön zur Geltung kommt.

Sensibilisierung für Umwelt

Zudem sollen die Teilnehmer, insbesondere die Jugendlichen, dafür sensibilisiert werden, sich für eine saubere Umwelt einzusetzen. All das sehen der Ostdorfer Albverein und die Ortschaftsverwaltung nun in Gefahr.

Bei den zurückliegenden Aktionen in Ostdorf sammelten die Freiwilligen oftmals ganze Container voll Müll. Gepackt wurde der Unrat in blaue Säcke, größere Dinge wie Reifen oder Maschendrahtzäune kamen auf Anhänger. Der gesammelte Abfall wurde dann vom städtischen Bauhof zur weiteren Entsorgung abgeholt.

Schreiben an den Landrat

Das Abfallwirtschaftsamt des Zollernalbkreises habe nun, teilt der Ostdorfer Ortsvorsteher Helmut Haug mit, in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass bei den Landschaftsputzeten der eingesammelte Müll getrennt werden solle. Dies sei einfach nicht hinnehmbar und "völlig weltfremd", so die Meinung der Verantwortlichen beim Ostdorfer Albverein. Sie fragen sich, ob die Kinder, Jugendlichen und Erwachsene, die den Dreck der anderen Leute einsammeln, diesen auch noch trennen sollen – und sagen: "Nein!"

Diese zusätzliche Arbeit könne man, so die übereinstimmende Meinung, von den freiwilligen Helfern nicht verlangen. Sicher sei eine Mülltrennung grundsätzlich richtig und wichtig, aber nicht bei einer Landschaftsputzete, die von vielen ehrenamtlich Tätigen geleistet werde.

Verzicht wäre schade

Die Ostdorfer stellen klar: Sollte es bei dieser Regelung bleiben, verzichtet der Albverein lieber auf die Landschaftsputzete. Das wäre zwar schade, "aber dann sollen doch die Verantwortlichen beim Landratsamt für eine saubere Umwelt sorgen".

Die Ostdorfer Albvereinsgruppe hat sich deswegen mit einem Schreiben an Landrat Günther-Martin Pauli gewandt und ihn gebeten, dass die Vorgabe der Mülltrennung bei den Landschaftsputzeten nicht zur Anwendung kommt. Die anfallenden Mehrkosten bei der Entsorgung dürften kein Argument für diese nach Meinung der Ostdorfer "unsinnige Regelung" sein.

Das Landratsamt weist derweil darauf hin, dass es die Bitte um Mülltrennung bei Landschaftsputzeten seit längere Zeit gebe. Beschwerden seien diesbezüglich bislang keine geäußert worden.