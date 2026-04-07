Vorfreude in Wildberg: Hund und Mensch als Team – „so etwas Großes haben wir noch nie gemacht“

120 Starts an nur einem Tag – organisatorisch ist das nächste Turnier der Wildberger Hundesportler eine echte Herausforderung. Die Vorfreude ist riesig.
Bereits im vergangenen Jahr haben sich die Hundesportler aus Wildberg an eine neue Herausforderung gewagt: Bei einer Kombi-Prüfung konnten die Teilnehmer sowohl die Begleithundeprüfung – hier waren sieben eigene Vereinsmitglieder und zwei Fremdstarter dabei – als auch eine Obedience-Prüfung – hier waren es vier eigene Mitglieder und fünf Fremdstarter – absolvieren.