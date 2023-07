Eigentlich hätte die Lienberg-Gemeinschaft schon vor zwei Jahren einen guten Grund gehabt zu feiern – das 50-jährige Bestehen. Da machte jedoch Corona einen Strich durch das Vorhaben. Nachdem 2003 wegen eines Todesfalls und 2020 sowie 2021 aufgrund der Corona-Pandemie das Lienbergfest jeweils ausgefallen war, steigt die 50. Auflage nun am kommenden Sonntag.

Start mit ökumenischem Gottesdienst

Los geht’s um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit den Pfarrern Eberhard Eisele und Markus Krimmer, der bei jeder Witterung stattfindet. Falls es regnet, wird die Heilige Messe einfach vom Vorplatz in die Maschinenhalle verlegt. Die gemeinschaftseigene Musikkapelle – die Mitglieder spielen in verschiedenen Musikvereinen in Sulgen und Umgebung – wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten und spielt im Anschluss zum Frühschoppen und Mittagstisch auf.

Gründungsmitglieder werden geehrt

Gegen 14 Uhr kommt es zu einem kleinen Festakt mit der Ehrung der neun Gründungsmitglieder und kurzem historischen Rückblick. Ab 18.30 Uhr spielt zum Tanz und Festausklang wie in den Vorjahren das Sulgener Musik-Duo „Alexandra und Mike“.

Entstanden aus „Schnapsidee“

An jenem Frühsommertag 1971 saßen mehrere Fußball begeisterte Jungs vom „Lienberg“ in gemütlicher Runde beisammen. Dabei kam ihnen anlehnend an den Titelsong von Schlagersängerin Mary Roos (Am Anfang der besten Geschichten) die „Schnapsidee“, ein Fest mit den Nachbarn zu feiern. Gesagt getan, fand bereits einige Wochen später am 8. August das erste Lienbergfest im Garten von Hans Lamprecht im kleinen Rahmen statt.

Hubert Klausmann, heutiger Sprecher der Gemeinschaft, erinnert sich: „In den Anfangsjahren haben sich die Organisatoren, damals noch keine 18 Jahre alt, die Mühe gemacht und Bier- und Weinsorten nach vorheriger Kostprobe bei den Lieferanten für das Fest ausgesucht“, schmunzelt Klausmann, der damals gerade sechs Jahre alt war. Schon 1972 wechselte der Festplatz in den Garten von Franz Eschle, bei schlechter Witterung wurde in der Scheune von Paul Roming gefeiert.

Gemeinnützigkeit wichtig

Seit 1982 wird das weit über die Sulgener Grenzen hinaus bekannte und wegen der familiären Atmosphäre beliebte Lienbergfest auf dem Hofgelände der Familie Klausmann gefeiert. Schon früh, ab 1975, entschieden die Lienberger, einen Teil des Festerlöses einem gemeinnützigen Zweck zu spenden. So wurden unter anderem mehrere Einrichtungen unterstützt, in denen insbesondere gehandicapte Kinder einen Nutzen hatten und das Geld gut angelegt war. Auch wurde insgesamt fünf brandgeschädigten Lienbergern und Angrenzern finanziell unter die Arme gegriffen. Ebenso mit Geldspenden geholfen wurde bei Einzelfällen von erkrankten Kindern, bei den die Krankenkassen nicht zahlten. Größere Einrichtungen erhielten Sachspenden wie Spielgeräte, Tischkicker oder Wohnmöbel. „Es ist jedes Mal ein schönes Gefühl, bei der Übergabe in leuchtende Kinderaugen zu blicken und mit ihnen die Freude zu teilen“, hebt Klausmann hervor.

Alle verwurzelt

Als einst kleines Pflänzchen gestartet, ist aus der Lienberg-Gemeinschaft, der einzig aktiven Bürgervereinigung im Stadtteil Sulgen, längst ein wuchtiger Baum mit Früchten von 105 Erwachsenen und 25 Kindern geworden. Natürlich wohnen sie nicht alle auf dem Lienberg. Aber sie sind dort verwurzelt und verbandelt durch Geburt, Zuzug, Heirat, Partnerschaften und Freundschaften.