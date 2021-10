1 In Oberndorf soll es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt geben. (Archivbild) Foto: Wagner

Das dürfte viele freuen: In Oberndorf wird es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt geben. Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie kein Weihnachtsmarkt in Oberndorf stattfinden konnte, die Landesregierung jetzt Weihnachtsmärkte aber grundsätzlich als zulässig betrachtet und entsprechende Rahmenbedingungen abgesteckt hat, hat auch die Stadtverwaltung Oberndorf die Planungen für den Weihnachtsmarkt 2021 aufgenommen.















Oberndorf - Ob der Weihnachtsmarkt im traditionellen Umfang und an den üblichen Plätzen stattfinden kann, ist von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und der Anzahl der Angebote abhängig, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Um die Planungen weiter vorantreiben zu können, werden nun Anmeldungen benötigt.

Wer den Weihnachtsmarkt mit einem Verkaufsstand mit selbst gemachten Köstlichkeiten oder Geschenken, oder durch ein Engagement auf der Bühne bereichern möchte, der kann sich bei der Stadtverwaltung bis 6. November melden. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage unter www.oberndorf.de zu finden und sollte an die Stadtverwaltung per Fax 07423/7 79 11 50 oder per E-Mail an Ordnungsamt@oberndorf.de. gesendet werden. Für telefonische Auskünfte steht Jana Wachter unter Telefon 07423/77 11 50 zur Verfügung.

Zaun und Einlasskontrollen

Die Stadt Oberndorf jedenfalls freut sich über eine breite Unterstützung, insbesondere durch Vereine, sonstigen Organisationen, Marktbeschicker oder auch Schulen. Zu beachten sei, dass nach aktuellem Stand besondere Abstands- und Hygieneregelungen sowie eine Maskenpflicht eingehalten werden müssen. Geplant sei deshalb, das Marktgebiet zu umzäunen und Einlasskontrollen unter Umsetzung einer 3G- oder 2G-Regelung und eine Datenverarbeitung durchzuführen. Konkrete Informationen hierzu, will die Stadtverwaltung nach Abschluss der Planung bekannt gegeben.