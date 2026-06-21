Vorfreude aufs Eislaufen: Aus Schlammwüste wird wieder Eisweiher

Der Eisweiher ist vielen Hechingern eine Herzensangelegenheit. Seit zwei Jahren liegt er trocken. Jetzt kommt die Neugestaltung. Einen Haken gibt es.
Der Hechinger Eisweiher, ein Gewässer am Martinsberg, hat eine große Tradition. Auf dem berühmten Merian-Stich, der das Zollernstädtchen im 17. Jahrhundert zeigt, sei das Gewässer „bereits eindeutig identifizierbar“, hat Stadtarchivar Thomas Jauch einmal angemerkt. Es handelt sich um ein von Menschenhand aufgestautes Gewässer zur Produktion von Eis, das insbesondere die örtlichen Brauereien im Winter heraussägten, in Eiskellern einlagerten und im Sommer zur Kühlung des Biers nutzten.