Vorfreude aufs Eislaufen: Aus Schlammwüste wird wieder Eisweiher

Der Eisweiher ist vielen Hechingern eine Herzensangelegenheit. Seit zwei Jahren liegt er trocken. Jetzt kommt die Neugestaltung. Einen Haken gibt es.

Der Hechinger Eisweiher, ein Gewässer am Martinsberg, hat eine große Tradition. Auf dem berühmten Merian-Stich, der das Zollernstädtchen im 17. Jahrhundert zeigt, sei das Gewässer „bereits eindeutig identifizierbar“, hat Stadtarchivar Thomas Jauch einmal angemerkt. Es handelt sich um ein von Menschenhand aufgestautes Gewässer zur Produktion von Eis, das insbesondere die örtlichen Brauereien im Winter heraussägten, in Eiskellern einlagerten und im Sommer zur Kühlung des Biers nutzten.

Der Eisweiher – ein beliebtes Freizeitgelände Im 20. Jahrhundert, so weit das Gedächtnis der ältesten Generation von Hechingern zurückreicht, war der Weiher ein beliebtes Freizeitgelände, im Sommer zum Angeln, im Winter zum Schlittschuhlaufen.

Eisweiher ist ein Opfer des Klimawandels

Seit ein paar Jahren ist Schluss mit dem Vergnügen. Der Eisweiher ist ein Opfer des Klimawandels: Im Winter gefror er zuletzt nicht mehr zu, im Sommer ging im Wasser der Sauerstoff aus, was mehrmals ein Fischsterben zur Folge hatte. 2023 beschloss der Gemeinderat notgedrungen, das Gewässer abfischen zu lassen und den Weiher ganz offiziell als Fischgewässer stillzulegen.

Danach bot das Gelände am Rande des Naherholungsgebiets Martinsberg, das täglich von vielen Spaziergängern, Joggern und Radlern passiert wird, ein Bild des Jammers: Erst kam es als Pfütze daher, dann als rissige Schlammwüste. Inzwischen wird fast die ganze Fläche von Schilfgras und Sumpfpflanzen bedeckt.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Im vergangenen Monat hat der städtische Klimaschutzmanager dem Arbeitskreis Natur, Umwelt und Klima ein Sanierungskonzept vorgelegt. Der Eisweiher soll wiederauferstehen – mit einer großen Flachwasserzone als Laichstätte und Lebensraum für Amphibien, mit einer kleineren Tiefwasserzone, in der auch wieder Fische schwimmen sollen, und mit einer aufgeschütteten Insel in der Mitte, an deren Steilwand der Eisvogel eine Brutstätte finden soll.

Dem Konzept hat der Hechinger Gemeinderat nun grünes Licht gegeben. In der jüngsten Sitzung hat das ökologisch wertvolle Projekt breite Zustimmung erhalten. Nur fünf Räte, davon vier von der AfD, enthielten sich der Stimme.

Die Sanierungskosten sind hoch

Wegen der hohen Kosten von 580.000 Euro ist freilich noch offen, wann mit der Neugestaltung begonnen werden kann. Wenn die erhofften Landeszuschüsse in Höhe von 400.000 Euro fließen, dann sollen die Bagger nächstes Jahr anrücken. Wenn nicht, dann wird es frühestens 2028 was.

Der Schlamm macht es teuer

Warum das Projekt so teuer wird, wollte SPD-Stadträtin Margret Simoneit erklärt haben. Der städtische Klimaschutzmanager Jürgen Baumer schob’s auf den vielen Schlamm, der nicht einfach auf der Erddeponie abgeladen werden kann. Die Entsorgung der anfallenden 800 Tonnen koste allein bis zu 150.000 Euro. Damit es nicht noch mehr wird, soll ein Teil des Schlamms im Teich verbaut werden – vor allem für die kleine Insel in der Mitte.

Kann man tatsächlich bald wieder eislaufen?

Verwundert äußerte sich Freie-Wähler-Stadtrat Roland Huber darüber, dass laut dem jüngsten Zeitungsbericht auf dem sanierten Weiher auch Eislaufen wieder möglich sein soll. Baumer bestätigte aber genau das: Sollte mal wieder ein Winter kalt genug werden und die Tiefwasserzone durchfrieren, könne man sich genau dort auf Schlittschuhen bewegen.

In der Sitzung des Arbeitskreises für Natur, Umwelt und Klima hatte CDU-Stadtrat Ronny Stengel sich danach erkundigt. Margret Simoneit (SPD) griff das auf und gab zum Besten: „Ich freue mich, in ein paar Jahren mit dem Herrn Stengel Pirouetten zu drehen.“ Dieser wiederum nahm „die Einladung zum Eislaufen“ zur Kenntnis, betonte aber, dass ihn mehr das viele Geld umtreibe, das die Sanierung verschlinge. Ohne Förderung, betonte Stengel, sei das Projekt nicht machbar. Freilich: Der Eisweiher sei „ein wichtiges Biotop“, auch ein gelungenes Ensemble im Verbund mit dem Naherholungsgebiet Martinsberg, das die Stadt aufwerte.

Lob für „sehr gute Planung“

Almut Petersen (Bunte Liste) lobte die „sehr gute Planung“ mit der Unterteilung in eine Flachwasserzone als Amphibienbiotop und in eine Tiefwasserzone mit Fischbesatz. Der Eisweiher solle „für die Natur und die Menschen schön werden“.

Zweifel am Wassermanagement

Ihre Fraktionskollegin Annette Fellinger-Robertz äußerte gleichwohl Zweifel, dass in trockenen Sommern der Wasserzufluss aus dem Sulzbach ausreichen werde. Jürgen Baumer erklärte, für den nötigen Wasserstand sorge das regulierende Mönchbauwerk. Zur Sicherheit hat er in Absprache mit den Experten im Landratsamt aber bereits Fischarten für den Besatz ausgewählt, die auch in sauerstoffarmem Wasser gut überleben können.