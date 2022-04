4 Für Mark Forster gibt es nur noch wenige Tickets. Foto: Koch

Villingen-Schwenningen - Nach einer längeren corona-bedingten Verzögerung des großen Sommersound VS in Villingen-Schwenningen ist es dieses Jahr nun endlich soweit. Wer bereits Tickets hat, kann sich im August auf Wincent Weiss, The Boss Hoss und Die Fantastischen Vier im Druckzentrum Südwest sowie auch auf Mark Forster in der Südwestmesse in Villingen-Schwenningen freuen. Und wie sehr sich die Veranstalter des Sommersound VS schon für die Künstler und Besucher und über das lang ersehnte Erfüllen ihrer Träume eines Open-Airs freuen, erläutert uns Christoph Römmler, Geschäftsführer der Agentur Karoevents, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Sommersound kann dieses Jahr nun endlich stattfinden. Wie sehr freuen Sie sich als Veranstalter auf dieses Event?

Die gesamte Kultur-Branche ist wohl mit am stärksten von der gesamten Corona-Krise betroffen und die Einschränkungen waren enorm. Faktisch hatten wir nun zwei Jahre Lockdown und starten in diesen Wochen nun so langsam wieder in Richtung Normalität. Die Vorfreude auf die kommenden Konzerte und vor allem auch die Sommer-Festivals ist riesig!

Nach dem doch erfolgreichen Warm-up 2021 – wie schätzen sie die Stimmung und die Vorfreude der Besucher ein?

Ich denke, dass sich alle Menschen wieder nach Konzerten und ihren Künstlern und Stars sehnen. Das hören wir jeden Tag an der Ticket-Hotline und bei den ersten Veranstaltungen, die nun wieder stattfinden können. Das Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen und die Sehnsucht nach Live ist groß.

Es sind ja bereits viele Tickets verkauft, gehen Sie von einem Ausverkauf im Sommer aus?

Das lässt sich heute noch nicht wirklich abschätzen. Der Verkauf von Tickets zieht seit einigen Wochen deutlich an. Was das für die Zeit bis August bedeutet und wie viele Tickets wir bis dahin noch verkaufen können, wird sich zeigen. Das Konzert von Mark Forster ist schon so gut wie ausverkauft – The Boss Hoss wird wohl auch voll werden – es gibt aber für alle Konzerte noch Tickets!

Bei den ganzen Verkäufen – denken Sie, dass die Angst vor Corona, und damit die Angst vor so großen Events gebändigt ist?

Nein, definitiv nicht. Der Respekt vor Corona ist nach zwei Jahren Pandemie und langsamer Rückkehr zur Normalität noch immer vorhanden. Ich bin aber sehr sicher, dass wir alle schnell auch wieder lernen, unsere "alte Normalität" zu leben, so wie wir auch schnell gelernt haben, mit Maske, Abstand und 3G zu leben. Im Sommer wird Corona sicherlich kaum mehr ein Thema sein – die Zahlen werden weit unten sein und wir sind mit den Sommer-Festivals im Freien, da kann man schon wieder unbeschwert feiern. Wie sich das alles dann im Herbst entwickelt, wird man abwarten müssen.

Wie laufen die Vorbereitungen? Was muss noch getan werden?

Seit klar ist, dass wir im Sommer wieder regulär spielen dürfen, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Größtes Problem ist derzeit, ausreichend Material und Personal an den Start zu bekommen – hier sind wir aber sehr gut aufgestellt. Mittlerweile liegen uns auch alle technischen Anweisungen der Künstler vor, so dass wir Bühne, Technik und Hospitality abschließen können. Die Detailplanungen und vor allem die Werbemaßnahmen für die Konzerte werden aber sicher erst kurz vor den Konzerten abgeschlossen.

Inwiefern spielt dabei und beim Hygienekonzept Corona noch eine Rolle?

Wir gehen davon aus, dass es für den Sommer keine gesetzlichen Corona-Regelungen mehr gibt. Alle Maßnahmen sind derzeit ausgesetzt und das wird sicherlich so bleiben. AHA-Regeln zum Beispiel werden noch empfohlen und können auf Freiwilligkeit erfolgen, ebenso das Tragen einer Maske. Vorgeschrieben ist das aber alles nicht mehr.

Haben Sie auch etwas Angst vor den möglichen Auswirkungen? Gerade die Inzidenzen sind momentan noch sehr hoch… Wie schätzen Sie das Risiko einer Ausbreitung, beziehungsweise wieder zunehmender Infektionen ein?

Das Risiko ist im Sommer – das haben wir ja schon 2020 und 2021 gesehen – kaum existent. Ich bin sehr sicher, dass wir alle im August ohne schlechtes Gewissen Konzerte besuchen und durchführen können. Outdoorveranstaltungen sind nachweislich kein Corona-Risiko.

Auf welchen Auftritt freuen Sie sich am meisten?

Diese Frage bekomme ich oft gestellt und kann sie kaum beantworten. Als Veranstalter freue ich mich über jeden Künstler und jeden tollen Auftritt. Ich freue mich am meisten auf unsere Besucher und den Blick von der Bühne in eine begeisterte Menge! Ich bin sehr sicher, dass alle unsere Künstler dem Publikum einheizen und den Platz zum Kochen bringen – endlich wieder live!

Programm

Freitag, 5. August: Wincent Weiss, Druckzentrum Südwest in Villingen

Samstag. 6. August: The Boss Hoss, Druckzentrum Südwest in Villingen

Sonntag, 7. August: Die Fantastischen Vier, Druckzentrum Südwest in Villingen

Freitag, 12. August: Mark Forster, Südwestmesse (Messe 1) in VS-Schwenningen

Tickets

Eintrittskarten für das Sommersound VS gibt es online (www.schwabo.de/tickets) oder unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90. Die Hotline ist immer montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr besetzt.