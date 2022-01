1 Jens Zimmermann aus Mitteltal wird bei den Olympischen Spiele die Moderation aus dem Langlaufstadion übernehmen. Im vergangenen Jahr war er bei der Nordischen Ski WM in Oberstdorf dabei. Foto: Dominik Berchtold

Erst kommentierte Jens Zimmermann aus Mitteltal am Sonntag noch Hallenhockey in Düsseldorf bevor es für ihn am Montagabend nach China geht. Dann fliegt er unter anderem mit den deutschen Skispringern nach Peking zu den Olympischen Winterspielen. Doch so geplant war diese besondere Reise für den 49-Jährigen nicht.















Dass Zimmermann bei den Olympischen Winterspielen in Peking dabei sein kann, hat sich für den 49-Jährigen sehr spontan ergeben. Doch die Freude ist groß, bei seinen dritten Winterspielen als Kommentator dabei sein zu dürfen. 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi – dass Zimmermann noch vom Olympischen Komitee engagiert wurde, ist der Absage eines kanadischen Kollegen, mit dem er 2010 zusammenarbeitete, geschuldet. Diesem waren die Bedingungen rund um Corona zu viel. So kam Zimmermann überraschend zur Teilnahme. Nachdem er erst am Mittwoch sein Visum für China bekommen hatte, gab es noch einige andere Dinge zu klären.