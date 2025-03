Vorfreude auf Jubiläumskonzert: Die Trachtenkapelle Schuttertal spürt ein „besonderes Feeling“

1 Bei einem Probenwochenende haben sich die Musiker der Trachtenkapelle auf ihr Jubiläumskonzert vorbereitet. Foto: Verein

Die Trachtenkapelle Schuttertal wird 125 Jahre alt. Am 12. April steht mit einer musikalischen Zeitreise durch die Vereinsgeschichte der erste Höhepunkt an. Die Vorbereitungen laufen, Michaela Wieseke vom Vorstand spricht von einem „besonderen Feeling“.









„Es kommt so langsam näher. Es wird gut“, spürt Michaela Wieseke eine gewisse Vorfreude in sich aufkommen. Seit nunmehr eineinhalb Jahren ist das Jubiläumsgremium der Trachtenkapelle Schuttertal mit den Vorbereitungen der Feierlichkeiten beschäftigt, am 12. April wird es ernst. Das Jubiläumskonzert steigt ab 20 Uhr in der Festhalle Schuttertal. Wieseke verspricht: „Das Konzert wird anders als sonst.“