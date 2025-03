Vorfreude auf die Lionsnight: Bald feiert Villingen wieder für den guten Zweck

In wenigen Wochen ist es wieder soweit: Mit der Lionsnight verwandelt sich die Villinger Innenstadt in eine große Musik- und Partyzone. Bei ausgelassener Stimmung kann an ausgewählten Orten gefeiert werden – und das alles für einen guten Zweck.

Die Vorbereitungen für die Lionsnight, die am Samstag, 26. April, stattfindet, laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren, erzählt Sascha Bohnert, Präsident des Lions Clubs Villingen-Schwenningen Mitte. Das Benefizevent ist eine Kooperation des Lions Clubs VS Mitte, der Volksbank und weiteren Partnern und verwandelt Villingen in eine große Festmeile.

Das Konzept hat sich in den vergangenen zwei Jahren, in denen der Club das Event eigenständig organisiert, bewährt. Trotzdem wird es in diesem Jahr auch die ein oder andere Neuerung geben, wie Sascha Bohnert verrät.

Den Auftakt der Lionsnight bildet am 26. April um 19 Uhr ein Auftritt des Gospelchors Voices of Joy in der Benediktinerkirche in Villingen. Nach einem Grußwort von Lions-Präsident Sascha Bohnert und Schirmherr Jürgen Roth öffnen die teilnehmenden Locations ihre Türen.

Große Party im Volksbank-Atrium

Die Lions übernehmen erneut die Bewirtung in der Zehntscheuer in Villingen und im Volksbank-Atrium. In der Zehntscheuer können sich die Besucher auf musikalische Unterhaltung von den Dörr-Brüdern freuen, im Volksbank-Atrium ruft SWR3 als Partner wieder auf die Tanzfläche. Mit DJ Josh Kochhann heißt es dann wieder: „SWR3 GoesClubbing“.

Daneben wird es in zehn weiteren Kneipen und Restaurants in der Innenstadt Livemusik geben. Die teilnehmenden Veranstaltungsorte der Lionsnight stehen noch nicht final fest. Aber so viel kann Sascha Bohnert schon verraten: Neben bekannten Veranstaltungsorten werden in diesem Jahr auch neue hinzukommen, die in der gesamten Innenstadt verteilt sind.

An drei Organisationen fließt der Erlös

Fest steht hingegen bereits, wohin der Erlös des Benefizevents fließen wird. Drei lokale Spendenzwecke hat der Club ausgewählt.

Eines der Spendenziele ist in diesem Jahr der Verein Sternenkinder VS. Der Verein unterstützt Eltern, die ihre Kinder vor, während oder kurz nach der Geburt verlieren und ist dabei auf Spenden und ehrenamtliches Engagement angewiesen.

Daneben soll ein Teil des Geldes an die Nachsorgeklinik Tannheim gehen, die Familien mit krebs-, herz- oder Mukoviszidose kranken Kindern im Rahmen einer familienorientierten Reha eine hoch qualifizierte Behandlung und Auszeit vom belastenden Alltag ermöglicht. Erst im Oktober vergangenen Jahres fand der Spatenstich für den Erweiterungsbau der Klinik statt, nachdem die Einrichtung durch die hohe Nachfrage nach Therapieplätzen an ihre Grenzen gestoßen ist.

Die Nachfolge für die Spitze des Lions Clubs VS Mitte ist für die nächsten Jahre bereits geregelt (von links): Clubsekretärin Heimke Kastner, Schatzmeister Rainer Müldner, Vizepräsidentin Manuela Lachenmaier, Johannes Kromer, Gabriele Unverhau und aktueller Lions-Präsident Sascha Bohnert. Foto: Lions Club VS Mitte

Drittes Spendenziel ist die St. Franziskus Stiftung VS. Sie begleitet in Villingen-Schwenningen Kinder, Jugendliche und ihre Familien in schwierigen Lebenssituationen. Ihr Ziel ist es, Gemeinschaft zu stärken und neue Perspektiven für Menschen in herausfordernden Lebenslagen zu schaffen.

Digitales Bezahlsystem erleichtert den Vorverkauf

Erstmals gibt es in diesem Jahr ein digitales Bezahlsystem, über das sich Sascha Bohnert besonders freut. Die Eintrittsbändel können ab sofort bequem über Paypal bestellt und bezahlt werden – und werden per Post direkt nach Hause geschickt. Alternativ sind sie wie gewohnt in der Tourist-Info im Franziskanermuseum, in den teilnehmenden Kneipen und Restaurants sowie im Culinara in Schwenningen im Vorverkauf erhältlich.

Der Vorverkauf vor Ort, so Sascha Bohnert, soll noch im März starten. Die Preise wurden im Vergleich zum Vorjahr gesenkt; im Vorverkauf kosten die Eintrittsbändel 13 Euro, an der Abendkasse in der Volksbank 15 Euro. Wer darüber hinaus spenden möchte, kann dies nun ebenfalls bequem per Paypal tun.

Viele helfende Hände machen das Event möglich

Neben zahlreichen Partnern tragen viele freiwillige Helfer zum Erfolg der Lionsnight bei. Der Villinger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes wird wieder vor der Volksbank bewirten, die Villinger Hexenzunft wird wieder mit einem Wagen vor der Zehntscheuer Essen ausgeben. Daneben helfen auch die Lions Clubs Villingen und Schwenningen sowie die Leos Schwarzwald-Baar-Heuberg als Nachwuchskräfte fleißig mit. Auch der St. Konrad Kindergarten ist wieder mit von der Partie. Am Abend selbst sind in der Zehntscheuer und im Atrium der Volksbank in der Summe knapp 50 Helfer im Einsatz, die das einzigartige Musikfestival maßgeblich mitgestalten.

Bis zum Event müssen noch einige letzte Details geklärt werden, darunter die endgültige Liste der teilnehmenden Kneipen. Sascha Bohnert hofft, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt strömen und das Event an den Erfolg der letzten Jahre mit rund 2000 Gästen anknüpfen kann.

Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte

Präsident

„Gemeinsam“ lautete Sascha Bohnerts Credo für das Jahresprogramm des Lions Clubs Villingen-Schwenningen Mitte. Sein Ziel: die stärkere Vernetzung der einzelnen Serviceclubs und eine intensivere, clubübergreifende Zusammenarbeit. Im Juli 2024 hat er das Präsidentenamt von Jochen Seidel übernehmen und gibt es im Juni wie üblich nach einem Jahr wieder ab. Seine Nachfolger stehen derweil bereits seit der Mitgliederversammlung im Februar dieses Jahres fest: Auf ihn folgt Manuela Lachenmaier, ein Jahr später übernimmt Gabriele Unverhau das Amt, gefolgt von Johannes Kromer. Bis zur nächsten Amtsübergabe stehen nun noch ein paar Veranstaltungen an: Neben der Lionsnight am 26. April wird am 17. April zum ersten Mal ein Helferfest ausgerichtet. Anfang April beteiligt sich der Serviceclub zudem an der Aktion „Saubere Landschaft“.

Lionsnight

Weitere Informationen und Vorverkauf unter www.lionsnight.com.