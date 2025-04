Vorfreude auf den 12. April: „Wahre Legenden“ sollen beim Frühlingskonzert des MV Seelbach die Welt retten

Heimische Betriebe erweitern Diese beiden Dörlinbacher Firmen freuen sich auf ihr neues Zuhause

Das Gewerbegebiet Hub in Dörlinbach nimmt Form an: Elektro Winterer eröffnet am Sonntag seinen neuen Standort, bei der Firma Zehnle soll es im September so weit sein. Beide Unternehmen benötigen durch ihr Wachstum neue Flächen.