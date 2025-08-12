Vorfreude auf Bayer Leverkusen: Highlight im DFB-Pokal – ein großer Tag für Pascal Reinhardt und sein Team

Die SG Sonnenhof Großaspach eröffnet am Freitag (18 Uhr) gegen Bayer Leverkusen die 1. Runde im DFB-Pokal. Wir haben ausführlich mit SGS-Coach Pascal Reinhardt gesprochen.
Pascal Reinhardt hat im Fußball trotz seiner erst 32 Jahre schon vieles erlebt. Als Profi spielte er unter anderem für den FC Homburg, SSV Ulm, Bayern München II sowie in Neuseeland. Als Trainer gelang ihm mit dem FC Holzhausen der Aufstieg in die Oberliga, in der vergangenen Saison holte er mit der SG Sonnenhof Großaspach das Double.