Vorfall nach VfB-Spiel beim BVB: „Dann ging alles sehr schnell“ – Busunternehmen äußert sich zu Angriff auf Fans

Am Samstag kam es einer Raststätte in NRW zu einem gewaltsamen Zwischenfall. VfB-Fans wurden angegriffen. Nun gibt es neue Details und Erkenntnisse, auch der Busunternehmer spricht.
„Seit 15 Jahren fahren wir für die Fans des VfB – und nicht ein einziges Mal hatten wir solche Probleme“, sagt Alf Seitter, Geschäftsführer des Busunternehmens Seitter Shuttle + Tour aus Friolzheim. Der Schock über den Vorfall am vergangenen Samstag wirkt bei ihm und seinen Fahrern noch nach, erzählt Seitter im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf der Raststätte Siegburg-West in Nordrhein-Westfalen war es am Samstagabend zu einem gewaltsamen Angriff gekommen – mitten auf der Heimfahrt der VfB-Anhänger.