Vorfall nach Oktoberfest: Neuer Prozess gegen Jens Lehmann im April

Skelette vor 220 Jahren vertauscht Hunsrücker Räuber Schinderhannes ist jetzt eindeutig identifiziert

Die legendären Hunsrücker Räuber „Schinderhannes“ und „Schwarzer Jonas“ wurden 1803 in Mainz durch das Fallbeil hingerichtet. 1805 brachte der Heidelberger Anatom Jacob Fidelis Ackermann die beiden Skelette in sein Institut, wo sie in der Folge verwechselt wurden. Eine wissenschaftliche Spurensuche.