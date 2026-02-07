Vorfall liegt fünf Jahre zurück: Mann soll in Wildberg brutal zusammengeschlagen worden sein

Ein heute 63-Jähriger soll vor fünfeinhalb Jahren in Wildberg zusammengeschlagen worden sein – bis heute leide er unter den Folgen. Nun sitzen zwei Männer auf der Anklagebank.
Zwei Männer sollen einen heute 63-Jährigen im Raum Wildberg bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt haben. Im Gericht berichtete das mutmaßliche Opfer von dem Tag im September 2020. Demnach hatten drei Personen in der Nähe seines Wohnhauses mit ihren Mopeds „Burn-Outs“ gemacht, also absichtlich die Hinterreifen durchdrehen lassen. Wegen des Lärms ging er nach draußen und sprach sie an. Einer sei auf ihn zugekommen und habe provoziert, ungefähr mit: „Hau mir doch eine rein“.