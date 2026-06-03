2 Der Tatort auf Sylt wurde von der Polizei abgesperrt. Foto: Lea Albert/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Mitten in Westerland auf der Insel Sylt sind nach Polizeiangaben offenbar mehrere Schüsse gefallen. Die Beamten nehmen einen Mann fest, ein weiterer soll auf der Flucht sein.







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Westerland (dpa/lno) - Mitten in Westerland auf der Insel Sylt ist am Vormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde den Angaben zufolge festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig.