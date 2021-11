"Bares für Rares" Petra Junger aus Zimmern begeistert Horst Lichter

In die Jahre gekommener Trödel, Antiquitäten und feinste Raritäten – in der ZDF-Sendung "Bares für Rares" kommen Freunde von alten Gegenständen voll auf ihre Kosten. In dieser Woche hat es auch eine Zimmernerin in die Sendung geschafft – Petra Junger trat mit einigen Erbstücken an.