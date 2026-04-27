War es ein versuchtes Attentat auf Trump? Nach den Schüssen in Washington bleiben viele Fragen offen. Trump versucht schon, daraus Kapital zu schlagen. Es wäre nicht das erste Mal.
Washington - Nach den Schüssen bei einer Abendveranstaltung mit US-Präsident Donald Trump gewinnt das Rennen um die Deutungshoheit der Ereignisse an Fahrt. Während Trump sich kurz nach den Schüssen zunächst als standfester Staatsmann inszeniert, nutzen seine Republikaner schon die Chance, den Druck auf die Demokraten zu erhöhen. Parteiübergreifend löste der Vorfall Entsetzen aus, aber auch Dankbarkeit für den Einsatz der Sicherheitsleute.